Тени «мужчин за занавеской» защитят одиноких японок от преступников 

Токийская компания, управляющая недвижимостью, придумала проецировать тени сильных мужчин на занавески, чтобы защитить одиноких японских женщин от преступников.
Таким образом, преступники, наблюдающие за квартирой с улицы, поймут, что туда соваться лучше не стоит.
Разработку вела компания Leo Palace 21, управляющая и владеющая недвижимостью в Токио. Суть системы «Мужчина за занавеской» состоит в том, что заранее записанную тень мужчины проецируют на занавеску. В основном эти тени тренируются с гантелями, пылесосят, играют на гитаре и занимаются другими бытовыми мужскими делами.
Система может стать актуальной, потому что в Японии многие горожане живут одни. Совместное проживание с кем-то часто бывает для них дискомфортным. Поэтому некоторые хулиганы и преступники считают, что одинокие женщины — легкая добыча. В связи с этим, сотрудники из Leo Palace 21 решили обезопасить японских девушек, несмотря на низкий уровень преступности в Токио.
«Мужчина за занавеской» представляет собой проектор, управляемый с помощью приложения на смартфоне. В него входят 12 видеозаписей теневого защитника дома. Он может угрожающе тренироваться бейсбольной битой или безобидно стирать вещи, в зависимости от предпочтений хозяйки. Для создания полноценного эффекта присутствия все тени были озвучены.
Однако многие из этих роликов кажутся недоработанными. На некоторых из них мужчины ведут себя неестественно, а также неожиданно исчезают из поля зрения и возникают снова.
У сообразительных грабителей также может возникнуть вопрос, почему мужчина проводит так много времени у окна.
Поэтому, если преступник поймет, что одинокая женщина пытается его перехитрить, то он еще больше удостоверится в ее беззащитности.
Скриншот из видео на Vimeo