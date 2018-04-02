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Тени «мужчин за занавеской» защитят одиноких японок от преступников
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Тени «мужчин за занавеской» защитят одиноких японок от преступников 

PlayboyRussia.com 1 час назад
Фото: PlayboyRussia.com
Токийская компания, управляющая недвижимостью, придумала проецировать тени сильных мужчин на занавески, чтобы защитить одиноких японских женщин от преступников.
Таким образом, преступники, наблюдающие за квартирой с улицы, поймут, что туда соваться лучше не стоит.
Разработку вела компания Leo Palace 21, управляющая и владеющая недвижимостью в Токио. Суть системы «Мужчина за занавеской» состоит в том, что заранее записанную тень мужчины проецируют на занавеску. В основном эти тени тренируются с гантелями, пылесосят, играют на гитаре и занимаются другими бытовыми мужскими делами.
Система может стать актуальной, потому что в Японии многие горожане живут одни. Совместное проживание с кем-то часто бывает для них дискомфортным. Поэтому некоторые хулиганы и преступники считают, что одинокие женщины — легкая добыча. В связи с этим, сотрудники из Leo Palace 21 решили обезопасить японских девушек, несмотря на низкий уровень преступности в Токио.
«Мужчина за занавеской» представляет собой проектор, управляемый с помощью приложения на смартфоне. В него входят 12 видеозаписей теневого защитника дома. Он может угрожающе тренироваться бейсбольной битой или безобидно стирать вещи, в зависимости от предпочтений хозяйки. Для создания полноценного эффекта присутствия все тени были озвучены.
Однако многие из этих роликов кажутся недоработанными. На некоторых из них мужчины ведут себя неестественно, а также неожиданно исчезают из поля зрения и возникают снова.
У сообразительных грабителей также может возникнуть вопрос, почему мужчина проводит так много времени у окна.
Поэтому, если преступник поймет, что одинокая женщина пытается его перехитрить, то он еще больше удостоверится в ее беззащитности.
Скриншот из видео на Vimeo
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