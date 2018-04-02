«Она очень честная». История любви москвича и девушки из Таиланда

Sobesednik.ru решил рассказать историю математика из Москвы, который 12 лет назад женился на тайской девушке.

Вопреки стереотипу жена из Юго-Восточной Азии оказалась не слишком уступчивой и покорной, а показала твердый характер.

Дмитрий Ильвовский познакомился со своей будущей женой Канчаной (имя переводится с тайского как «богатство») в 2006 году на станции метро «Арбатская». Сделал красивой смуглой девушке комплимент, взял номер телефона, и завязался роман — сначала в СМС-сообщениях, которые писали на английском, потом они стали встречаться. На первом свидании Дмитрий и Канчана пошли на выставку японского искусства и ели в ресторане суши.

Оказалось, что Канчана на своей родине, в Таиланде, ставила танцевальные шоу, по образованию она режиссер. В Москву приехала работать массажисткой ради эксперимента: ей хотелось пожить в северной стране и увидеть снег.

— Нам не надо что-то долго обсуждать, — рассказывает Дмитрий. — Мы очень хорошо понимаем друг друга, вместе нам комфортно даже молчать. Я понял, что нашел в Йо (ее короткое имя) родную душу.

Через год Канчана родила дочку Раду, они с Дмитрием расписались и сейчас живут вместе с его мамой в московской квартире. Ильвовский говорит, что различия в культуре, менталитете, привычках обнаружились сразу. В первый раз Канчана приготовила Дмитрию курицу с лапшой по-тайски. Тогда она показалась ему невероятно острой, а теперь он часто готовит тайскую еду со специями — и ему самому она нравится, и жене приятно.

— Она очень честная, — рассказывает Дмитрий. — В буддизме есть представление, что если человек будет лгать, то жизнь у него будет плохая. Жена лучше промолчит, но врать не станет.

Ее невозможно заставить делать то, что ей не хочется. Требовать приготовить суп голодному мужу бесполезно, нет желания покашеварить — не будет. По словам Дмитрия, тайцы по натуре свободолюбивы, их бесполезно в чем-то ограничивать, но при этом они очень законопослушны и этим сильно отличаются от русских.

Дмитрий с женой и дочкой несколько раз летали в город Патталунг, где живут родственники Канчаны. Но переезжать насовсем в южные края пока не собираются. Рада учится в обычной московской школе и говорит на трех языках — русском, английском и тайском. Дмитрий выучил основы тайского, а Канчана немного говорит по-русски.

В семье справляют и российские, и тайские праздники: дни рождения тайских короля и королевы, тайский Новый год встречают в посольстве Таиланда, а российский — с шампанским и оливье.

— Я учу дочь тому, что она гражданин мира, — говорит Дмитрий. — Учу любить свою культуру и уважать чужие. Рада по скайпу общается с двоюродным братом по-тайски, а ее друзья в Москве в основном русские дети.

Успех своего смешанного брака математик объясняет логически: они не пытаются сломать друг друга или же подстроиться, а принимают партнера таким, какой он есть. Взрослые же люди.

«Это вопрос сотрудничества»

Почему межэтнических браков становится больше и при каких условиях у таких семей есть шансы, мы спросили семейного психолога Анну ХНЫКИНУ

— Если раньше межэтнические браки были редкостью, то сегодня они встречаются чаще и к ним относятся проще. Это нормально: границы между странами стираются, мир глобализируется.

Межэтнические семьи — это вопрос про разные языки, культуры и религиозные порядки. Чем жестче у человека границы собственной личности и представления о жизненном укладе, тем сложнее ему будет договориться с партнером. В таких семейных отношениях нужно быть достаточно гибкими, чтобы двигаться навстречу друг другу, а различные догмы и этника, как правило, мешают.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №12-2018 под заголовком «Моя жена — тайка».