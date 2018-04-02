Таможенники Самары выявили более 32 тыс. пар контрафактной спортивной обуви

Более 32,1 тысяч единиц контрафактной спортивной обуви выявили самарские таможенники в трёх фурах, следовавших из Киргизии в Москву, сообщает пресс-служба ведомства.

Контрафакт был маркирован известными товарными знаками: Adidas (18 тысяч пар обуви), Nike (5997 пар обуви), Lacoste, Asics (2720 пар спортивной обуви), Reebok. Вся продукция направлялась в один из московских торговых центров.

Начальник службы таможенного контроля Рустам Тунтаев рассказал, что представители правообладателей Reebok, Nike и Adidas подтвердили незаконное использование товарных знаков на выявленной продукции. Общий ущерб, который был нанесен правообладателям известных брендов, оценен в 130 миллионов рублей.

С начала 2018 года мобильная группа Самарской таможни выявила около 52 тысяч единиц товара с признаками контрафакта. В основном контрафакт везут из Казахстана и Киргизии, а страна-производитель — Китай.