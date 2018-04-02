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Новый CLS дебютировал в АВИЛОН «Мерседес-Бенц»
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Новый CLS дебютировал в АВИЛОН «Мерседес-Бенц» 

Wroom.ru 25 минут назад
Фото: Wroom.ru
В минувшие выходные клиенты АВИЛОН «Мерседес-Бенц» смогли прикоснуться к особо прекрасному — предсерийному «Мерседес-Бенц» CLS. Это была настоящая жемчужина, особое украшение шоу-рума в цвете белый бриллиант металлик. До прихода первых автомобилей в дилерский центр остается пара месяцев, и для самых нетерпеливых АВИЛОН организовал специальный показ новинки.
Клиенты, которым посчастливилось попасть в эти дни в АВИЛОН «Мерседес-Бенц» с удовольствием отмечали стремительный облик автомобиля, совершенно обновленную оптику, богатое мультимедийное наполнение интерьера, совершенно новый впечатляющий дизайн, спортивность в элегантном обличии.
Станьте одним из первых владельцев «Мерседес-Бенц» CLS в АВИЛОН «Мерседес-Бенц»
Уточнить подробности можно по телефону +7 495 2909524
Следите за нашими мероприятиями на официальной странице в facebook и будьте в курсе последних новостей из мира «Мерседес-Бенц»
Мы ждем Вас ежедневно с 9-00 до 21-40 по адресу:
г. Москва, Волгоградский пр-т, 43/2  www.mercedes-avilon.ru
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