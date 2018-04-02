Гороскоп на неделю со 2 по 8 апреля

В начале апреля часто рождаются люди с невероятно сильной харизмой и врожденной интеллигентностью, которая не зависит от уровня образования и даже семьи. Среди других качеств — хорошие чувство юмора и память. Иногда все вместе превращает этих Овнов в величайших снобов планеты, однако они редко позволяют себе демонстрировать пренебрежение к окружающим.

Козерог

Телец

Скорпион

Водолей

Близнецы

Стрелец

Гороскоп для Овнов

21 марта — 20 апреля

Карьера

Наибольший успех будет ожидать тех Овнов, чья работа связана с физическим трудом. Вы будете полны энергии и сил и с легкостью справитесь с повышенными нагрузками. На этой неделе можете работать сверхурочно, не боясь переутомления.

Отношения

Свидания, запланированные на конец недели, будут очень удачными. Скорее всего, вам удастся произвести яркое впечатление на своего спутника. Даже если отношения не сложатся, вы надолго останетесь в его памяти. Овны, уже вступившие в брак, могут попробовать освежить отношения сексуальными экспериментами. Ваша фантазия не будет иметь границ.

Здоровье

Уделите особое внимание своему здоровью. Не пренебрегайте советами докторов и техникой безопасности — этот период довольно травмоопасен. Избегайте посещения бассейна, вода представляет для вас угрозу в эти дни.

Покупки

В субботу и воскресенье звезды рекомендуют заняться своей внешностью. Эксперименты с имиджем будут в эти дни удачными и поднимут вам самооценку и настроение.

Гороскоп для Тельцов

21 апреля — 21 мая Карьера

На этой неделе Тельцы могут решить все насущные финансовые вопросы. Возможно вы найдете неофициальную подработку или найдете работу с неполным графиком, если у вас нет возможности трудиться полный день. К концу недели почувствуете, что жизнь налаживается, а призрак материального недостатка отступил.

Отношения

В отношениях с супругом возможны проблемы. Скорее всего, у вас будет повод усомниться в верности своего партнера и в искренности его чувств. Звезды советуют не провоцировать судьбу и избегать ситуаций, при которых ваши смутные догадки могут превратиться в факты. Не посещайте вечеринки вместе с любимым человеком, игнорируйте слухи и не просматривайте его переписку в надежде найти компромат.

Здоровье

Стресс и нервные переживания могут негативно сказаться на вашем здоровье. Постарайтесь не принимать близко к сердцу неприятности, научитесь расслабляться и снимать негатив перед сном.

Покупки

Сейчас вам стоит сосредоточиться на том, что может зарядить позитивом. Во время шопинга обращайте внимание на яркие и модные вещи. Закажите в ресторане то блюдо, от которого вы точно останетесь в восторге.

Гороскоп для Близнецов

22 мая — 21 июня

Карьера

Близнецов ждет успех в общественной деятельности. Вы можете занять или укрепить место неформального лидера в коллективе. Если ваша работа связана с социальными сетями, интернетом, вы также сможете добиться хороших результатов. А вот в споры с руководством сейчас лучше не вступать — ваши отношения могут осложниться из-за этого.

Отношения

Общение с друзьями на этой неделе принесет массу положительных эмоций. Тех, кто хочет завести новые отношения, друзья могут познакомить с подходящим человеком. Семейным Близнецам не стоит приглашать своих приятелей домой. Звезды рекомендуют встречаться на нейтральной территории — в кафе или клубе.

Здоровье

Переутомление и усталость могут привести к обострению хронических болезней. Чтобы этого не случилось, ведите здоровый образ жизни и соблюдайте режим дня.

Покупки

Отправляясь на шопинг, не спешите расставаться с деньгами. Обдумайте предстоящую покупку хотя бы пару часов. Скорее всего, выяснится, что выбранная вами вещь вам не очень-то и нужна.

Гороскоп для Раков

22 июня — 23 июля

Карьера

Начало рабочей недели может омрачиться неожиданными трудностями. Самое главное — не опускать рук и не переставать действовать. В этом случае уже к выходным вы справитесь с возникшими проблемами.

Отношения

Влюбленные Раки могут заметить, что их взгляд на некоторые события отличается от мнения избранника. Не придавайте внимания мелочам и цените главное. В этом случае ваша гармония не будет разрушена, а отношения не испортятся из-за ерунды. Дети могут доставить семейным Ракам лишние хлопоты. Скорее всего, проблемы возникнут из-за учебы.

Здоровье

Вашей энергии хватит сейчас на троих. Главное — берегитесь травм и ожогов. Ваша невнимательность может обернуться проблемами.

Покупки

Путешествие, запланированное на это время, может сорваться. Лучше сейчас не покупать дорогих туров и билетов, не бронировать отели, если они берут безвозвратную предоплату.

Гороскоп для Львов

24 июля — 23 августа

Карьера

Львы почувствуют проснувшуюся в них тягу к знаниям и расширению кругозора. Сейчас хорошее время для того, чтобы начать изучение иностранных языков или даже найти работу в другой стране. Удачно решатся любые юридические вопросы.

Отношения

Близкие родственники потребуют на этой неделе от вас большего внимания и такта. Ваше неосторожное замечание может причинить боль и вызвать серьезную размолвку в семье. Сейчас не время для решения вопросов наследства. В отношениях с любимым человеком может возникнуть особая страсть. Наибольшее взаимопонимание будет вас ждать в постели.

Здоровье

Слабое место на этой неде — суставы. Возможны боли, вызванные переменой погоды, вывихи и другие травмы.

Покупки

Львам следует порадовать своего внутреннего гедониста. Вкусная еда в дорогом ресторане, отдых в спа-отеле или настоящий тайский массаж помогут вам сбросить накопившийся негатив и зарядиться положительной энергией.

Гороскоп для Дев 24 августа — 23 сентября

Карьера

Типичных Дев ожидает плодотворная и насыщенная событиями неделя. Если не будете тратить время на попытки выяснить отношения с коллегами, успеете очень много сделать и заслужите похвалу начальства.

Отношения

В начале недели могут возникнуть разногласия с любимым человеком. Избегайте критиковать своего партнера — это может привести не только к ссоре, но и к разрыву отношений. Самое важное: возьмите за правило не выносить сор из избы и решать ваши споры без привлечения посторонних. Иначе есть опасность раздуть конфликт до гигантских масштабов.

Здоровье

Девам придется тщательно следить за тем, какие лекарства они принимают и в каких количествах. Риск передозировки или отравления сейчас слишком велик.

Покупки

Вторая половина будет удачной для тех, кому нужно решить свои финансовые вопросы. Вы можете перекредитоваться на более выгодных условиях или оформить ипотеку. Хорошее время для покупки мебели и других предметов интерьера.

Гороскоп для Весов

24 сентября — 23 октября

Карьера

Работоспособность Весов на этой неделе будет снижена (возможно, из-за плохого самочувствия). Постарайтесь не брать сейчас на себя повышенные обязательства и не планировать особо важных дел.

Отношения

Благоприятная неделя для укрепления семейных отношений. Те, кто уже давно в браке, могут получить хорошие известия о своей семье. Влюбленным Весам можно планировать свадьбу или другие мероприятия, связанные с любимым человеком.

Здоровье

В начале недели ваше самочувствие может ухудшиться. Обострятся хронические заболевания (в особенности связанные с суставами или позвоночником). Избегайте физических нагрузок — на работе и в спортзале. Правильно питайтесь и высыпайтесь. Тогда серьезных проблем можно будет избежать.

Покупки

Весам предстоят траты, связанные с лечением.

Гороскоп для Скорпионов

24 октября — 22 ноября

Карьера

Скорпионы почувствуют приближение перемен. Вовсе не обязательно, что жизнь изменится уже на этой неделе. Но вы можете заметить признаки того, что ситуация развивается не в том направлении, что раньше. Будьте внимательны и не пропускайте мимо ушей странные или двусмысленные высказывания коллег — из них вы сможете сделать правильные выводы.

Отношения

Разногласия с любимым человеком возможны в начале недели. Тем, кто уже давно встречается, это послужит намеком на то, что пора переходит на новый уровень. Сейчас вам стоит отказаться от любой критики в адрес любимого человека. Скорее всего, ему нужна ваша поддержка, о которой он стесняется попросить вслух.

Здоровье

Начинать диету и активные занятия спортом, чтобы подготовиться к лету, стоит во второй половине недели. До среды ваши усилия будут напрасными.

Покупки

Удачными будут покупки, связанные с саморазвитием. Вы можете оплатить курс обучения новой специальности или купить заграничный тур для изучения иностранного языка в аутентичной обстановке.

Гороскоп для Стрельцов

23 ноября — 21 декабря

Карьера

Как бы ни хотелось, но Стрельцам нужно отказаться от любой незаконной или тайной деятельности. Любое нарушение закона — подделка чужой подписи или взятка — может привести к неприятным последствиям.

Отношения

В начале недели отношения с близкими и любимыми людьми у Стрельцов не будут ладиться. На это время лучше не назначать никаких совместных дел, иначе закончиться все может скандалом. Лучше убедитесь в том, что вашим отношениям ничего не угрожает — и уже после этого предлагайте устроить ремонт или отправиться в путешествие. Во второй половине недели одинокие Стрельцы могут завести приятное знакомство или отправиться на свидание.

Здоровье

Наиболее слабое место сейчас — органы дыхания. Вы рискуете сильно простудиться или наглотаться пыли во время ремонта. Постарайтесь избегать опасностей и почаще выбирайтесь на свежий воздух.

Покупки

Конец недели будет благоприятен для всевозможных развлечений. Сходите в кино, на концерт или в ночной клуб. Вы прекрасно проведете время и не пожалеете о потраченных на свой досуг деньгах.

Гороскоп для Козерогов

22 декабря — 20 января

Карьера

У Козерогов наступает время больших перемен. Однако откажитесь от критики окружающих — она не приведет к тем результатам, на которые вы надеетесь. Лучше займитесь собственным развитием. Такая тактика будет более продуктивной.

Отношения

В начале недели общение с близкими людьми может не складываться. Их слова и поступки могут вызывать у вас раздражение. Постарайтесь не давать своему гневу выхода. Стоит задуматься о том, почему вы так резко реагируете. Вполне возможно, вас мучают какие-то собственные мысли. В конце недели отношения в семье укрепятся, вы сможете провести это время в компании друзей или отправиться в гости.

Здоровье

Козерогам стоит заняться своим психологическим состоянием. Вполне возможно, что ваши внутренние противоречия приводят к физическому недомоганию и обострению хронических болезней. Если чувствуете, что самостоятельно справиться не получается, обратитесь к психологу. Но ни в коем случае не пытайтесь снять стресс алкоголем — будет еще хуже.

Покупки

Звезды советуют Козерогам не тратить деньги на стихийный шопинг. Иначе в скором времени вы пожалеете о потраченных без особого толка средствах.

Гороскоп для Водолеев

21 января — 19 февраля

Карьера

Наиболее благоприятное время для интеллектуальной деятельности — вторая половина недели. В это время вы сможете удачно проявить себя на соревнованиях и презентациях проекта, в различных конкурсах и тренингах. Круг вашего общения расширится, в него войдут интересные и умные люди, с которых захочется брать пример.

Отношения

Возможны конфликты со второй половинкой на финансовой почве. Например, кто-то из вас не выполнит свои материальные обязательства или признается в крупной и незапланированной трате денег.

Здоровье

Почувствовать себя лучше Водолеям сейчас поможет общение с животными. Наиболее благоприятное воздействие на вас окажет катание на лошадях.

Покупки

В начале недели уровень ваших доходов снизится. Вполне возможно, что вам стоит взять урок финансовой грамотности и научиться более экономно обращаться с деньгами. Вероятны и финансовые потери: поломка техники может привести к дополнительным расходам.

Гороскоп для Рыб 20 февраля — 20 марта

Карьера

В первой половине недели Рыбам будет сложно воспринимать новую информацию. Не беритесь сразу за трудные и масштабные задачи — вы рискуете не справиться с ними. Действуйте постепенно, малыми шагами решая мелкие вопросы. Так вы гораздо быстрее приблизитесь к успеху.

Отношения

Недавно завязавшиеся отношения могут принести Рыбам неприятные эмоции. Вероятно, вы почувствуете некоторое охлаждение со стороны партнера, количество внимания с его стороны уменьшится. Не ищите оправданий, но и не спешите рвать отношения. Смотрите за развитием событий и старайтесь не додумывать ничего за человека.

Здоровье

В целом ваше самочувствие не будет вызывать беспокойства. Однако следует быть осторожными — сохраняется риск травмы.

Покупки

Ваши доходы могут вырасти во второй половине недели. Вы получите возможность сделать те покупки, которые раньше откладывали из-за недостатка средств. В особенности это касается товаров для дома. А вот для планирования путешествия и покупки тура сейчас не лучшее время.