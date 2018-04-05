Во Владивостоке провели традиционную церемонию освящения пасхальной продукции

Владивосток, 4 апреля / Синьхуа / — На предприятии «Владхлеб» во Владивостоке состоялась церемония освящения пасхальной продукции. В ходе церемонии художники предприятия продемонстрировали искусство ручной росписи знаменитых дивеевских куличей. Традиции освящения пасхальной продукции на «Владхлебе» уже 21 год. (Синьхуа)

Владивосток, 4 апреля /Синьхуа/ — На предприятии «Владхлеб» во Владивостоке состоялась церемония освящения пасхальной продукции. В ходе церемонии художники предприятия продемонстрировали искусство ручной росписи знаменитых дивеевских куличей. Традиции освящения пасхальной продукции на «Владхлебе» уже 21 год. (Синьхуа)

Владивосток, 4 апреля /Синьхуа/ — На предприятии «Владхлеб» во Владивостоке состоялась церемония освящения пасхальной продукции. В ходе церемонии художники предприятия продемонстрировали искусство ручной росписи знаменитых дивеевских куличей. Традиции освящения пасхальной продукции на «Владхлебе» уже 21 год. (Синьхуа)

Владивосток, 4 апреля /Синьхуа/ — На предприятии «Владхлеб» во Владивостоке состоялась церемония освящения пасхальной продукции. В ходе церемонии художники предприятия продемонстрировали искусство ручной росписи знаменитых дивеевских куличей. Традиции освящения пасхальной продукции на «Владхлебе» уже 21 год. (Синьхуа)

Владивосток, 4 апреля /Синьхуа/ — На предприятии «Владхлеб» во Владивостоке состоялась церемония освящения пасхальной продукции. В ходе церемонии художники предприятия продемонстрировали искусство ручной росписи знаменитых дивеевских куличей. Традиции освящения пасхальной продукции на «Владхлебе» уже 21 год. (Синьхуа)

Владивосток, 4 апреля /Синьхуа/ — На предприятии «Владхлеб» во Владивостоке состоялась церемония освящения пасхальной продукции. В ходе церемонии художники предприятия продемонстрировали искусство ручной росписи знаменитых дивеевских куличей. Традиции освящения пасхальной продукции на «Владхлебе» уже 21 год. (Синьхуа)

Владивосток, 4 апреля /Синьхуа/ — На предприятии «Владхлеб» во Владивостоке состоялась церемония освящения пасхальной продукции. В ходе церемонии художники предприятия продемонстрировали искусство ручной росписи знаменитых дивеевских куличей. Традиции освящения пасхальной продукции на «Владхлебе» уже 21 год. (Синьхуа)

Владивосток, 4 апреля /Синьхуа/ — На предприятии «Владхлеб» во Владивостоке состоялась церемония освящения пасхальной продукции. В ходе церемонии художники предприятия продемонстрировали искусство ручной росписи знаменитых дивеевских куличей. Традиции освящения пасхальной продукции на «Владхлебе» уже 21 год. (Синьхуа)

Владивосток, 4 апреля /Синьхуа/ — На предприятии «Владхлеб» во Владивостоке состоялась церемония освящения пасхальной продукции. В ходе церемонии художники предприятия продемонстрировали искусство ручной росписи знаменитых дивеевских куличей. Традиции освящения пасхальной продукции на «Владхлебе» уже 21 год. (Синьхуа)

Владивосток, 4 апреля /Синьхуа/ — На предприятии «Владхлеб» во Владивостоке состоялась церемония освящения пасхальной продукции. В ходе церемонии художники предприятия продемонстрировали искусство ручной росписи знаменитых дивеевских куличей. Традиции освящения пасхальной продукции на «Владхлебе» уже 21 год. (Синьхуа)

Владивосток, 4 апреля /Синьхуа/ — На предприятии «Владхлеб» во Владивостоке состоялась церемония освящения пасхальной продукции. В ходе церемонии художники предприятия продемонстрировали искусство ручной росписи знаменитых дивеевских куличей. Традиции освящения пасхальной продукции на «Владхлебе» уже 21 год. (Синьхуа)