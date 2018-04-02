Гламурный панк: правда жизни в манге Ай Ядзавы

Разбитое сердце — бонусом.

Мы уже писали о манге Dorohedoro, которая может заинтересовать взрослых читателей: продолжим тему рассказом о произведениях Ай Ядзавы. Творения мангаки снискали огромную популярность: к примеру, аниме по одной из её работ — «Нана» — находится на 26 месте в рейтинге сайта Worldart, рядом с таким общепризнанным шедевром как «Мой сосед Тоторо» Хаяо Миядзаки. Свою славу Ядзава получила вполне заслуженно — среди авторов романтической манги ей нет равных.

Любовь и отношения — не самая оригинальная тема, кто-то заведомо относится к ней предвзято, мол, всё это розовые сопли. Поэтому рассказать о чувствах, избегая наивности и стереотипов, так, чтобы впечатлить даже скептиков — настоящее искусство.

Большинство романтической манги относится к жанру сёдзе, целевая аудитория которого — девушки от 12 до 18 лет. Разнообразия в нём мало: героини обычно жизнерадостные и наивные, а парни — добрые, благородные и красивые. Основная сюжетная линия, как правило, одна, и предопределена она с самого начала: у персонажей будет неземная любовь на всю жизнь. При этом сюжет развивается очень медленно.

Ничего удивительного, что такие произведения в принципе редко интересуют парней, а девушки из них быстро вырастают. Из-за того, что индустрия аниме и манги переполнена шаблонными сёзде, многие не верят в существование достойных работ на тему любви. И очень зря, ведь есть как нестандартные сёдзе, так и жанр дзёсэй, предназначенный для женщин старше 18 лет. Более того, уникальная манга на эту тему вполне может заинтересовать и мужчин — нужно лишь выбрать правильное произведение.

Ай Ядзава в своих работах обращается к взрослым читателям: в её манге любовь — реалистичная и близкая каждому, а персонажи совершают ошибки и сбиваются с пути, как и все мы. Именно поэтому творения мангаки нравятся не только девушкам, но и парням: в её историях очень многое происходит не так, как этого хочешь — сюжет выделяется на фоне заштампованных сёдзе и сёненов (жанр для юношей 12-18 лет).

Ещё один важный момент: автор переносит своё увлечение модой и панк-роком на страницы манги, что делает её работы не только узнаваемыми, но и невероятно стильными.

Проследим за творческим путем Ядзавы на примере трёх самых известных произведений: «Соседские истории», «Парадайз кисс» и «Нана», и разберёмся, почему её работы подойдут самым разным читателям, а не только любителям романтики.

Начинала Ядзава с публикаций в сёдзе-журналах, но быстро поняла, что в таком формате ей работать неудобно. Она привыкла в своих работах затрагивать жизненные и взрослые вопросы, не думая о цензуре, а в журналах к такому относились строго.

Тем не менее, «Соседские истории», выходившие с 1995 по 1997 год, всё-таки относятся к сёдзе. Но даже эта манга Ядзавы сильно отличалась от других однообразных и наивных работ.

Главные герои Микако и Цутому — соседи и друзья с детства, между которыми постепенно появляются чувства. Казалось бы, банальная история, но всё меняет фирменный стиль Ядзавы. Во-первых, Микако — это не просто школьница, которая ждёт принца на белом коне, в её планах совсем другие достижения: она мечтает стать дизайнером одежды и создать свой бренд. Поэтому читатели наблюдают и за взрослением героини, и за первой любовью, и за преодолением препятствий на пути к желаемому.

Другие авторы чаще всего не ставят героинь между выбором: любовь или самореализация в других сферах. В «Соседских историях» всё иначе — герои делают выбор, не всегда получая всё сразу, как и бывает в реальной жизни. Им всегда есть, что терять, а решения не обходятся без последствий.

Во-вторых, в манге Ядзавы любовные линии многообразны: внимание уделяется не только чувствам главных героев, но и тех, кто их окружает. Кроме того, сюжет здесь гораздо реалистичнее, чем в типичных сёдзе: в истории даже присутствуют сцены секса, хотя обычно эту тему в подобных произведениях обходят стороной. Любовь в типичном сёдзе — нечто эфемерное, не связанное с плотскими желаниями.

Ядзава не просто сделала смелый ход, но ещё и обыграла ситуацию с юмором: например, персонажи временами обсуждают, не выгонят ли мангаку за такой смелый ход.

В-третьих, мало какая манга может потягаться с «Соседскими историями» в изобилии модных нарядов, ярких сочетаний цветов и стильных аксессуаров. Произведение Ядзавы — это эстетика и стиль, продуманные до мелочей. Про неформалов тоже не забыли: уже в раннем творчества автор симпатизировала панк-року. Поэтому одна из героинь — поклонница этого направления в искусстве — шьёт соответствующую одежду. Позже любовь к цепям и ошейникам найдёт отражение в главном произведении Ядзавы — «Нане».

«Соседские истории» — важный этап в творчестве Ядзавы и во всех смыслах достойная манга. Однако если вы только знакомитесь с работами мангаки, то начинать с неё, пожалуй, не стоит: она простая по сюжету и более наивная, кроме того, не самая короткая — целых семь томов.

А вот если прочтёте другие произведения Ядзавы, то можно смело браться за «Соседские истории», тем более, что они связаны с «Парадайз кисс», поэтому читатели найдут в манге много интересных подробностей, особенно касательно общих персонажей.

После работы над «Историями» Ядзава поняла, что ошиблась при выборе целевой аудитории. Тогда автор перешла в дзёсэй-журнал, предназначенный для женщин старше 18 лет. Впрочем, это не значит, что мужчинам или молодым девушкам её произведения не подойдут — просто в дзёсей-изданиях автору было легче реализовать свои идеи без вмешательства цензуры.

«Парадайз Кисс» можно назвать мини-версией «Наны»: в манге вы увидите, чего примерно можно ожидать от работ Ядзавы, однако с меньшим количеством персонажей и сюжетных линий — история умещается всего в пять томов.

Манга берёт за основу мир «Соседских историй»: персонажи учатся в той же школе искусств, одна из героинь — младшая сестра Микако. Но всё же это совсем другая история.

В центре сюжета — старшеклассница Юкари: у неё нет цели в жизни, а всё своё время она тратит на учёбу. Более того, она даже всерьёз не задумывается о том, чего бы хотелось именно ей. Но в один день жизнь Юкари меняется: незнакомый парень-панк тащит девушку в каморку-ателье и просит её стать моделью для начинающих дизайнеров.

Свобода от возрастных ограничений сыграла автору на руку: теперь все фирменные черты её стиля стали ещё выразительнее. Романтика, безусловно, всё ещё на первом месте, но любовных линий мало. Зато всё внимание сконцентрировано на истории главной героини: недавняя отличница и «серая мышка» внезапно находит своё призвание в модельном деле, заводит друзей-неформалов, которым интересна её личность, а не оценки, ну и конечно, встречает любовь.

И любовь эта совсем не такая, какую изображают в наивных сёдзё: избранник Юкари далёк от идеала, ведёт свободный образ жизни, самоуверен и иногда жесток. Зато он талантливый дизайнер и дьявольски обаятелен.

От страха за плохую оценку до побега из дома и первого секса — в манге есть всё, что волнует людей в этот период. Поэтому многие найдут в истории что-то близкое именно им, вспоминают свой опыт, может погрустят о том, что их жизнь в эти годы была скучнее, чем у героев.

Стоит заметить, Ядзава показывает читателям, что не только отношения имеют значение: любовь — это не единственная цель в жизни. Но благодаря ей можно изменить себя и найти своё призвание, как и вышло в случае главной героини. Безусловно, первые отношения — одно из самых волшебных и волнительных событий, но лишь помогают героям в развитии, а не становятся самоцелью. Мангака настолько тонко передала эти эмоции, что невозможно абстрагироваться: невольно пропускаешь всё через себя. Такой эффект достигается и за счёт выразительного стиля.

Ядзава всегда уделяет много внимания эмоциям персонажей

Да, события немного похожи на сказку в современных реалиях, но без слащавого хэппи-энда. Ядзава не устаёт напоминать читателям: это жизнь, здесь не может быть всё идеально.

В работах других мангак мы с уверенностью можем сказать, какая судьба ждет героев в конце — возьмём, к примеру, «Президент студсовета — горничная!» Хиро Фудзивары или «Мармеладный мальчик» Ватару Ёсидзуми. Всегда ясно, что если герои поссорились или между ними возникло недопонимание — всё быстро разрешится и будет хорошо. Финал же «Парадайз Кисс» не столь очевиден и потому интересен.

Но история здесь — лишь один из ингредиентов. Она вряд ли сработала бы без ярких персонажей. Помимо главных героев, в «Парадайз кисс» полно харизматичных личностей: сестра Микако из «Соседских историй» — Мивако, разделившая её любовь к модным прикидам и шитью, парень-панк с кучей пирсинга, трансвестит с хорошим чувством вкуса. В какой ещё романтической манге можно встретить столь разношёрстную компанию?

И всё это — лишь формальные характеристики, Ядзава мастерски раскрывает каждого персонажа и его историю, поэтому все они по-своему симпатичны читателям. Кстати, сама Микако тоже появляется в нескольких главах — фанаты «Соседских Историй» узнают, как сложилась судьба любимой героини.

И конечно, в манге Ядзавы не обошлось без моды и музыки, чего только стоит описание входа в ателье: «Каждый угол здесь пронизан приятным экзотическим ароматом, ароматом китайских сладостей. Головокружительная музыка пульсирует и доносится через розовые стены».

«Парадайз кисс» — история про модельеров, а потому одежде здесь уделено особое внимание. Страницы манги можно рассматривать как модный журнал.

Яркие краски модной одежды, саундтрек из панк-рока, дурманящие ароматы — вот что такое манга «Парадайз Кисс». Просто читать её не получится, придётся прочувствовать всё происходящее. И, в отличие от «Соседских историй», как раз эту мангу можно посоветовать для первого знакомства с творчеством Ядзавы — она небольшая и завершённая.

«Парадайз Кисс» в своё время добилась большой популярности — казалось, что повторить такой успех будет невозможно. Но Ай Ядзава доказала обратное — её последняя манга «Нана» собрала в себе всё лучшее, что было в предыдущих работах и стала самой важной и известной работой автора.

На этот раз в центре внимания панк-рок-группа: музыка наконец подвинула моду. Хотя без стильных нарядов всё же не обошлось: Ядзава явно выражает почтение Вивьен Вествуд — британскому дизайнеру, основательнице стиля панк в моде.

В центре сюжета две незнакомые двадцатилетние девушки, случайно встретившиеся в поезде. У героинь одинаковые имена, но по характеру они полные противоположности. Нана Осаки — независимая панк-рокерша, а Нана Комацу — наивная простушка, любительница милых платьев и вещей.

Первая мечтает о музыкальной карьере в столице, а вторая — жить со своим парнем. Вроде бы совершенно разные люди, у которых нет ничего общего, но в итоге случайное знакомство оказывается началом близкой дружбы. Волей случая девушки снимают одну квартиру на двоих и постепенно их судьбы переплетаются.

Поначалу кажется, что в истории нет ничего особенного — вот флэшбэки из прошлого обеих героинь, вот Осаки предсказуемо собирает группу — вроде бы всё предельно просто.

Но потом начинается именно то, за что так любят работы Ядзавы — круговерть событий, отношений, эмоций и чувств. Сложные любовные линии, неожиданные повороты и трагедии в жизни персонажей — благодаря этому от «Наны» просто невозможно оторваться. Эмоциональное вовлечение читателя в произведения и раньше было козырной картой Ядзавы, но в «Нане» оно чувствуется сильнее всего.

Талант мангаки в том, что её работы могут понравится даже тем, кто не любит произведения о любви. Многих читателей изначально привлекла панк-рок-тематика, а уже потом они оценили уникальную подачу романтики.

Такой эффект — во многом заслуга жизненности истории. Даже в сёдзё-работах Ядзава не идеализировала любовь, поэтому «Нана» совсем не похожа на сказку о «принце». Герои ошибаются, влюбляются «не в тех», встречаются и расстаются, изменяют — всё как в жизни, разве что в манге таких событий намного больше, чем у среднестатистического человека.

Не обходят стороной и вредные привычки. Выпивка для героев — обычное дело, ну а сигареты — почти фетиш, часть образа. Тема наркотиков тоже затрагивается. Все эти стороны жизни в романтической манге обсуждать не привыкли, герои там обычно очень «правильные», как и сами истории.

К слову о фетише: «Нана» — настоящий подарок для фанатов стиля панк-рока. Наряды Осаки — прекрасный образец этого направления в моде, ведь, как уже было сказано, мангака подарила ей свою любовь к дизайнерским вещам от Вивьен Вествуд.

Как и положено, Нана предпочитает короткие клетчатые юбки, ошейники и шипы, леопардовые шубы, чулки с подвязками и кричащий макияж. Не отстают от неё и другие музыканты: у каждого запоминающийся рок-стиль. К примеру, басист группы Син — обращает на себя внимание пирсингом в губе и зажигалкой от Вествуд. Прототипом же возлюбленного Наны — Рэна — послужил небезызвестный Сид Вишез из Sex Pistols: персонаж даже носит на шее такой же кулон-замок.

Ну а для фанатов одежды а-ля «Соседские истории» есть Нана Комацу, предпочитающая такой же стиль. В любом случае, Ядзава не изменяет себе, дерзкий и яркий стиль — визитная карточка её произведений.

Но героям «Наны» сопереживаешь вовсе не из-за их предпочтений в одежде. Просто они так хорошо проработаны, так «приземлённо» прописаны, что невозможно не узнать себя или кого-нибудь из знакомых.

За внешней силой и независимостью Наны Осаки скрывается ранимая натура, поэтому не удивительно, что она так привязывается к доброй и наивной Нане Комацу. Комацу же кажется ветреной, но на самом деле за каждым её поступком лежит искренность и невинность побуждений: она всегда влюбляется всем сердцем.

В «Нане» много персонажей и каждый неоднозначен — почти у всех свои достоинства и недостатки, нелёгкая судьба и сложный жизненный выбор. Кому-то понятно поведение Наны Осаки, кто-то чувствует, что совершает такие же ошибки, как и Нана Комацу.

Хвалить «Нану» можно долго, и на данный момент это самая сильная работа Ядзавы, если бы не один серьёзный недостаток. Манга выпускалась с 2000 по 2010 год, но, к сожалению, так и не закончена. Более того, нет никакой уверенности, что продолжение вообще увидит свет.

Ай Ядзава приостановила работу из-за состояния здоровья. Выписавшись из больницы в апреле 2010 года, она сообщила, что пока не планирует продолжать «Нану» и не знает, вернётся ли к ней вообще. Вдвойне обидно, что история оборвалась на самом интересном месте.

Впрочем, надежда на продолжение у фанатов всё ещё осталась: в 2013 году Ядзава нарисовала двухстраничное дополнение к манге. Кроме того, недавно она поработала над артами к видео певицы JUJU. Остаётся лишь ждать.

Последняя на данный момент работа Ядзавы: арт для видео японской певицы JUJU

В любом случае, незавершённость манги — вовсе не повод с ней не знакомиться. Для взрослого читателя именно «Нана» — лучший выбор из произведений Ядзавы. Пусть вас не смущает количество томов: эмоции, которые подарит манга, стоят потраченного времени.

В качестве альтернативы можно посмотреть 50-серийное аниме по «Нане», одно из главных достоинств которого — прекрасные песни в исполнении Anna Tsuchiya и OLIVIA. Однако в аниме экранизировали только 42 главы из 84, поэтому вернуться к оригиналу всё же придется, чтобы узнать продолжение истории.

В произведениях Ай Ядзавы — всё самое важное и прекрасное, что есть в жизни: любовь и дружба, молодость и мечты, мода и музыка. Каждый проходил через это, испытывал похожие эмоции. Аналогов этим произведениям, пожалуй, просто нет.

Даже если вы не любите романтику и не считаете мангу как таковую видом искусства — дайте историям Ядзавы шанс. Ведь её работы по-настоящему универсальны, они не только о любви. Они — о жизни, во всей её многогранности.

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