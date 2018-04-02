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Фермер-долгожитель из Австралии раскрыл свой секрет
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Фермер-долгожитель из Австралии раскрыл свой секрет 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Долгожитель из Австралии рассказал историю своей жизни и признался, что в 95 лет не собирается бросать работу. С ним побеседовали журналисты местного новостного портала 9news.
Рик Пизатуро (Rick Pisaturo) родился в Италии в 1922 году. Во время Второй Мировой войны его взяли в плен представители Антигитлеровской коалиции, а после выслали в Австралию. Там мужчина устроился работать на ферму, где работал «семь дней в неделю от рассвета до заката». С тех пор его график не изменился.
За полвека Пизатуро создал одну из крупнейших скотоферм в Австралии. «Иногда я работаю до десяти или одиннадцати часов вечера», — признался он. Фермер отметил, что не собирается уходить на пенсию и продолжает жить по примеру своего отца, умершего в 101 год и работавшего до последнего дня жизни.
«Нельзя лечь и лежать целый день, иначе сердце просто остановится», — объяснил Пизатуро свое долголетие и нежелание уходить на пенсию. Мужчина умеет пользоваться мобильным телефоном и гордится тем, что может ответить на электронные письма деловых партнеров за считанные минуты.
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