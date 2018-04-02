Имя «Мисс K1NEWS» станет известно уже в четверг

Пока идут приготовления к финалу фотоконкурса «МИСС K1NEWS», который состоится 5 апреля в 18.30 в «Варвара-баре», участницы не теряют времени зря, усиленно занимаясь спортом. В эти выходные они смогли попробовать свои силы на мастер-классе по стретчингу у Татьяны Марусич в фитнес-центре «PLAZA».

К концу занятия девчонки легко сели на шпагат. Вот в такой прекрасной физической форме находятся полуфиналистки проекта.

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Напоминаем, что голосовать за участниц можно на портале K1NEWS.RU до 23:59 3 апреля. Пятерка девчонок, набравших максимум голосов, станет финалистками. И именно среди них жюри выберет победительницу.

Кроме того, сейчас проходит голосование и в группе в ВК за титул МИСС K1NEWS по версии пользователей Вконтакте.

Партнеры фотоконкурса:

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