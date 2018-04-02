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Имя «Мисс K1NEWS» станет известно уже в четверг
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Имя «Мисс K1NEWS» станет известно уже в четверг 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Пока идут приготовления к финалу фотоконкурса «МИСС K1NEWS», который состоится 5 апреля в 18.30 в «Варвара-баре», участницы не теряют времени зря, усиленно занимаясь спортом. В эти выходные они смогли попробовать свои силы на мастер-классе по стретчингу у Татьяны Марусич в фитнес-центре «PLAZA».
К концу занятия девчонки легко сели на шпагат. Вот в такой прекрасной физической форме находятся полуфиналистки проекта.
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Напоминаем, что голосовать за участниц можно на портале K1NEWS.RU до 23:59 3 апреля. Пятерка девчонок, набравших максимум голосов, станет финалистками. И именно среди них жюри выберет победительницу.
Кроме того, сейчас проходит голосование и в группе в ВК за титул МИСС K1NEWS по версии пользователей Вконтакте.
Партнеры фотоконкурса:
Генеральный партнер Молочный завод «Космол» Торговая Марка «Караваево» Kosmol.ru http://instagram.com/karavaevo_kosmol Партнеры «Елка», магазин женской одежды Ул. Советская, 15 Тел. 501-947 https://vk.com/id3727835 GNATOVSKA, изделия из кожи ручной работы Тел. +7915-921-62-45 https://vk.com/gnatovska_bags Фитнес клуб PLAZA Ул. Комсомольская, д.4 Тел.47-23-62 https://vk.com/plazakostroma Студия моментального загара Dark Brown тел. 8— 953— 653— 77-70 https://vk.com/moment_zagar_kost Eco Wood Jewelry Тел. 8-962-182-36-53 https://vk.com/ecowoodjewelry фотограф Евгения Шарапина тел. 8-953-655-57-55 https://vk.com/fotoesharapinaclub Мастерская сладостей «Я люблю конфетоньки» Тел. 8-920-387-54-20 https://vk.com/vkusno44 https://vk.com/id349759186 Кондитерская мастерская Юлии Салищевой Ул. Ивановская, 3 Тел. : +7 (4942) 37-38-37, 8-910-805-6933 Vk.com/id112624246 Фото Ателье №1 Советская, 130 Калиновский рынок, 1эт. ТЦ Галерея (левое крыло) Тел. 50-30-10 http://photo-kostroma.ru/ https://vk.com/fotoatelye_one Творческая мастерская HAPPY DAY https://vk.com/happy_day44 тел. 8-920-645-20-86 Аэротруба «Взлет» г. Ярославль г. Ярославль, ул. Лисицына, д. 2 Тел. : 8 (4852) 33-12-42, 8-910-973-12-42 http://yarvzlet.ru/ https://vk.com/yarvzlet Варвара бар — сеть ресторанов WOW Ул. Советская, 28 Тел. 471-931 https://vk.com/varvara_bar http://www.restwow.ru Фотостудия «Мел» https://vk.com/mel_studio44 тел. 8 915 900 3883
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