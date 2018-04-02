Когда на Руси стали носить крестики

Все без исключения православные христиане почитают крест как символ своей веры. Однако еще несколько веков после крещения Руси в 988 году русские на теле крест не носили. Вместо него они использовали энколпионы (от греч. kolpos — «недро», «сердце») или ковчежцы (от слова «ковчег») — небольшие коробочки, в которых хранили частички мощей и другие святыни.

Энколпионы носили исключительно поверх одежды. Со временем их стали изготавливать в форме креста с четырехсторонним ящичком внутри. На ковчежце изображали монограмму имени Иисуса Христа , а позже и сам крест. В допетровскую эпоху энколпионы входили в праздничное облачение русских царей. Однако надевали ковчежцы и монахи, и простые миряне, и паломники. Кстати, энколпион стал даже своеобразным отличительным знаком последних. Энколпионы передавали по наследству как семейную реликвию.

Со временем полость внутри ковчежцев исчезла, и на смену им пришли цельные кресты из металла. Полностью энколпионы вышли из обращения только в XVIII веке.

С этого момента наперсные кресты (от церковнославянского — «перси», «грудь») то есть те, что носили поверх одежды, имели право надевать только епископы и императоры. Затем это право перешло и к другим священнослужителям. Однако до конца XIX века наперсный крест имел всего лишь статус ордена. Его жаловали священникам царственные особы за верное и долголетнее служение Церкви.

Простые люди носили так называемые тельники — нательные кресты, которые прятали под одеждой. Хвастать тельником как украшением считалось (и так остается по сей день) неприемлемым.

Все знают рубаху-косоворотку, но мало кто задумывался, почему на ней ворот сдвинут вбок. По одной из версий, именно такое расположение ворота не позволяло нательному кресту выпадать наружу во время работы.

Тельниками очень дорожили и обменивались ими в знак дружбы и верности, становясь так называемыми крестовыми побратимами. Кресты клали под основание при постройке дома, моста или церкви. Особым почитанием пользовались крестики, отлитые из расколовшегося церковного колокола.

Нательный крест никогда не снимали и не расставались с ним даже в парилке. Раскаленный металл, конечно, жег кожу, поэтому специально для таких случаев у многих имелся банный крестик, изготовленный из дерева.