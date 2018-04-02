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Жизель Бундхен украсила обложку делового издания The Wall Street Journal
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Жизель Бундхен украсила обложку делового издания The Wall Street Journal 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Жизель Бундхен, которая является одной из самых востребованных моделей в мире, украсила обложку делового издания The Wall Street Journal и приняла участие в фотосессии в стиле кантри. Фотографом сета выступил шведский фотограф Микаэль Янссон, а над снимками работал Джордж Кортина, ранее сотрудничавший с Vogue, Numero, Interview, Harper’s Bazaar и Vanity Fair. В своем интервью для The Wall Street Journal Жизель рассказала о своей семейной жизни с Томом Брэди и их детьми, о здоровом образе жизни и увлечении правильным питанием. Не смогла Жизель обойти стороной и тему дискриминации и сексуальных домогательств в модельном бизнесе. Модель уверена, что важно говорить об этом и быть услышанным, чтобы проблема наконец начала решаться.
попкорнnews
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