Этот фотограф выводит понятие о красоте на новый уровень

В Инстаграме фотографа Бэллы Котак (Bella Kotak) почти сто тысяч подписчиков, а ее сайт — практически бесконечная кладезь вдохновения и красоты. В своих работах фотограф смешивает красоту природы и фантазийные мотивы. Эти приемы помогают ей добиться главного — показать истинную красоту каждой девушки.

Серия «Beauty in Bloom»

Последняя фотосерия «Beauty in Bloom», опубликованная на сайте в середине января 2018 года, — это не просто красивые фотографии. За волшебными снимками девушек скрываются невероятные истории о силе и стойкости человеческого духа.

Этот фотопроект появился на свет после того, как несколько лет назад Бэлла начала страдать от сильной экземы на лице и теле. Девушка обнаружила, что это сильно пошатнуло ее физическое и психическое состояние. Она даже не могла как прежде заниматься фотографией, ведь вся ее энергия уходила на решение проблем со здоровьем. Во время этого процесса Бэлла задумалась о том, сколько еще людей скрывают от других свои трудности, продолжают улыбаться, когда на душе тяжело.

В рамках серии «Beauty in Bloom» Бэлла связалась более чем со ста девушками и убедила их поделиться своими историями, чтобы они стали вдохновением для других. На долю каждой из героинь этого фотопроекта выпало немало жизненных испытаний. Проблемы доверия, нанесение вреда самой себе, отсутствие чувства безопасности, хронические заболевания, нарушение психического здоровья, сексуальное насилие — и это только начало списка. Более того, рассказывает Бэлла, ее удивил тот факт, что многие из этих женщин не считали себя красивыми.

Проект «Beauty in Bloom» — это ода красоте, женственности, внутренней силе и силе духа. А природа — живая метафора женственности.

Серия Floral Fairytale

На создание этих фото Бэллу вдохновила невероятной красоты локация неподалеку от Оксфорда. Этой серией Бэлла хотела рассказать о внутренней силе, которую мы носим внутри нас.

Серия A Wild Heart

«Никогда не забывайте о том, что вы рождены звездами. Найдите свою страсть и способ выразить себя, станьте одержимыми. Придерживайтесь того пути, которым ведет вас ваше сердце».

Серия Creative Life

Этот проект родился из желания Бэллы вдохновить начинающих фотографов найти свой голос и стать лучшими в своем ремесле.

Серия Magic in the Spring Time

Реквизит, а именно огромное количество роскошных цветов, достался Бэлле практически даром. В магазине распродавали остатки после Дня матери. Узнав, как именно Бэлла планирует использовать эти цветы, сотрудники сделали ей скидку, и еще больше растений отдали бесплатно.

Серия Winter’s Wildflower

А началось все с того, что кто-то выбросил завядшие цветы.