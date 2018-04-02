Никаких фокусов, только чистая химия

По специфическому запаху на этаже сразу же определяю, что ничего не перепутал и пришел правильно. В аудитории невероятно светло — утренние лучи пронизывают пространство, поэтому ассистенты спешат закрыть шторы, чтобы всем было видно происходящее. На кафедре — склянки и колбочки, и кажется, что мы заглянули в мастерскую мага, который вот-вот начнет показывать свои фокусы. Признаться, я уже не первый раз иду на подобное занятие — ведь химические опыты это всегда зрелищно и познавательно. И немного напоминает о чудесах, если хотя бы на минуту забыть школьную программу, а также то, что все в этом мире можно объяснить свойствами веществ и естественными реакциями.

Нет, мы не в лаборатории алхимика. И огромных размеров периодическая система химических элементов Менделеева, висящая на стене, тому подтверждение. Мы на занятии по химии.

Кандидат химических наук и доцент кафедры общей химии РУДН Михаил Рябов колдует над пробирками.

— Давайте посмотрим, как реакция ускоряется под действием температуры, — предлагает Михаил Алексеевич, соединяя перманганат калия (или попросту — марганцовку, которая есть в каждой домашней аптечке) с серной и щавелевой кислотой, и начинает.

Жидкость моментально становится темно-фиолетовой в обеих колбах, но уже через несколько минут обесцвечивается, причем в той колбе, которую лектор держит над горелкой, реакция идет быстрее.

— Это автокаталитическая реакция. Катализаторами реакции в данном случае являются образующиеся ионы марганца, — поясняет преподаватель. — Что такое катализатор всем понятно?

— Это вещество, ускоряющее реакцию, — раздается четкий ответ с первой парты.

— Все верно. А температура делает этот процесс быстрее.

Вопросы чистой науки перемежаются с прозаично бытовыми. Например, что делать, если вы вдруг дома разбили градусник и ртуть растеклась по полу — с кем такого не случалось? Ситуация довольно неприятная, но, оказывается, достаточно обработать «место происшествия» порошкообразной серой, которая превратит ртуть в безвредный сульфид ртути.

— Купить серу, кстати, можно не во всех аптеках, — поясняет Михаил Александрович. — Но иметь ее дома очень полезно.