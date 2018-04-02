Пасхальные поделки: мастерим с детьми

В нашей подборке — пошаговые мастер-классы с разнообразными идеями простых и необычных поделок к Пасхе. А для самых маленьких тематические поделки и оригинальные подарки из самых различных материалов пригодятся для праздника в детском саду.

Вязаный пасхальный кролик

фото: design-peak.com фото: design-peak.com Свяжите квадрат размером 10х10 см.

В верхней части квадрата намёточным стежком выполните треугольник.

фото: design-peak.com Область треугольника наполните ватой или любым другим наполнителем для игрушек.

фото: design-peak.com Стяните нитки, формируя при этом мордочку и ушки кролика.

фото: design-peak.com Открытую часть наполните ватой или любым другим наполнителем для игрушек. Сформируйте туловище и зашейте. Пришейте хвостик, вышейте глазки и мордочку.

Декоративные пасхальные яйца-подарки

Вам потребуется:

• пластиковое яйцо диаметром 8 см • мелкозернистая структурная паста

• желтая, оранжевая и светло-зеленая акриловые краски

• 4 проволоки для стикеров-наколок цвета раскаленного металла диаметром 0,8 м и длиной ок. 18 см • коричневая флористическая креповая лента

• желтая, пурпурно-розовая и фиолетовая шелковая бумага

• желтые, оранжевые и светло-зеленые сатиновые ленты шириной 3 мм и длиной ок. 50 см • пассатижи

• ножницы

• прозрачный универсальный клей

• шаблоны круга

• простой карандаш

• лобзик

• макетный нож • наждачная бумага

• дрель со сверлом 2 мм • кисть № 3 Шаг 1 Лобзиком отпилить примерно треть от острого конца пластикового яйца. Затем макетным ножом или старыми ножницами вырезать по краю острые зубчики. Края зачистить с наждачной бумагой. На нижнем конце яйца дрелью на некотором расстоянии друг от друга просверлить 2 отверстия диаметром 2 мм. Четыре отрезка проволоки согнуть посередине в форме буквы U (так, чтобы перемычка была равна расстоянию между отверстиями) и провести отрезки проволоки через отверстия изнутри наружу яйца.

Оба конца проволоки на расстоянии ок. 5 см (= высота ножки яйца) загнуть, при этом по 3 проволоки (как когти) загнуть под углом 90° вперед и по одной проволоке загнуть в противоположном направлении. Проволоки обвить коричневой креповой лентой. Затем откусить когти до длины ок. 1,5 см.

Шаг 2 Яйца покрыть тонким слоем структурной пасты, пасте дать высохнуть. С помощью шаблона и карандаша нарисовать круги и раскрасить яйца согласно фото модели. Ножки окрасить в желтый цвет. Затем завернуть подарки в шелковую бумагу, завязать узкими сатиновыми лентами и подарки положить вовнутрь яиц.

Очаровательные цыплята

Вам потребуется:

• 2 стиропоровых яйца диаметром 15 см • высыхающая на воздухе масса для моделирования

• 2 черные полубусины диаметром 4 и 5 мм • мелкозернистая структурная паста

• белая, желтая, оранжевая, коричневая и черная акриловые краски

• простой карандаш

• карминово-красный акварельный карандаш

• белые перья

• 3 белых пластиковых яйца диаметром 4,5 см • остатки серого картона толщиной 1 мм • 2 маленькие светло-зеленые пуговицы

• плетенная из ивовых прутьев корзина диаметром 35–40 см • венок из мюленбекии диаметром 25 см • сухая флористическая губка

• светло-зеленое сизалевое волокно

• кружево кремового цвета шириной ок. 4 см и длиной 1,4 м • светло-зеленый шнур диаметром 2 мм и длиной 2 м • макетный нож • палочки для моделирования

• пистолет с горячим клеем

• кисти № 2 и № 16 • скалка

• тонкая проволока для упаковки

• толстая проволока для флористических стикеров-наколок

Мотивы и выкройки для бесплатного скачивания

Шаг 1 Две половинки стиропорового яйца склеить, клею дать полностью высохнуть. Согласно мотиву вырезать из серого картона два цветка. Яйца и цветы покрыть тонким слоем структурной пасты и дать ей высохнуть. Массу для моделирования раскатать скалкой в тонкий пласт. Перевести карандашом на яйцо контур расколотой скорлупы яйца.

Затем прижимать маленькие кусочки массы для моделирования к яйцу до тех пор, пока его нижняя часть полностью не будет покрыта массой. Выступающую массу для моделирования удалить макетным ножом. Дополнительно согласно мотиву в журнале изготовить два клюва. Для этого мотив наложить на раскатанную в пласт массу для моделирования и вырезать ножом. Яйцо и клювы оставить высыхать в течение ночи.

Яйцо окрасить в светло-желтый цвет, клювы — в оранжевый, скорлупу — в белый, затем оттенить детали черным цветом.

Шаг 2 Наклеить глаза и клювы, нарисовать брови, отверстия на клюве и на макушку первого цыпленка наклеить 1 перо как хохолок. В макушку второго цыпленка воткнуть 2 короткие проволоки. Корзину заполнить сухой флористической губкой, сверху уложить венок и декорировать поверхность губки сизалевым волокном и побегами мюленбекии. Цыплят нанизать на толстую проволоку как стикеры и разместить в корзине.

Яйца сбрызнуть коричневой краской, затем эти яйца, половинки яиц, два цветка и отдельные перья красиво разложить в корзине и все приклеить. Посередине цветов наклеить по пуговице. Ленту и шнур завязать в бант и с помощью отрезков проволоки прикрепить к корзине сбоку. На противоположной стороне остаток шнура привязать бантом к ручке корзины.

Поздравительные открытки к Пасхе

Вам потребуется:

• дизайнерский картон с фактурой льна цвета листьев липы размером 12 х 17 см • подарочная бумага размером 8,5 х 16 см в светло-зеленую полоску

• винно-красный и травянисто-зеленый фотокартон

• подарочная бумага в светло-зеленый горошек и в красно-белую клетку

• красная сатиновая лента шириной 3 мм и длиной 20 см • светло-зеленая пуговица

• белый, зеленый и темно-коричневый акварельные карандаши

• черный тонкий маркер

Для открытки с пасхальными мотивами:

• светло-голубой дизайнерский картон с фактурой льна размером 12 х 17 см • светло-зеленая цветная бумага размером 7,5 х 17 см • картон с мотивами: в сине-белую полоску и в розово-белую клетку, в розовый и голубой горошек, с оранжевым узором

• бумажный самоклеящийся кружевной бордюр

• лента в сине-белую клетку шириной 5 мм и длиной 35 см Кроме того:

• ножницы «зигзаг»

• ножницы для бумаги

• прозрачный универсальный клей

• прозрачный клеевой карандаш

• двухсторонние клеевые подушечки

• светло-зеленые, синие и винно-красные шелковые нитки для шитья

• швейная машина

• канцелярский дырокол

Для чего нужны фигурные ножницы зигзаг?

Эти универсальные ножницы в основном предназначены для выполнения декоративных работ. Ими можно резать и ткани, и кожу, и бумагу и другие материалы.

Также их можно использовать для кроя драпа, сукна, лодена, фетра, шерстяного флизелина. Срезанный край не будет осыпаться и при этом выглядит красиво, не требуя дополнительной обработки открытых срезов.

Открытка с тюльпанами

Светло-зеленый картон с фактурой льна сложить в форме двойной открытки, загладить сгиб, затем развернуть и длинный край обрезать ножницами «зигзаг». Левый край открытки в развернутом виде по верхней стороне отстрочить на швейной машине, как показано на фото модели. Вырезать картон в полоску размером 8,5 х 16 см, нижний край обрезать ножницами «зигзаг» и наклеить на открытку. Согласно мотивам, предварительно их увеличив, вырезать винно-красный круг и круг в горошек, а также тюльпан, затем поочередно приклеить. Тюльпан наклеить на вырез с помощью клеевой двухсторонней подушечки. Скопировать надпись и повторить тонким маркером. Открытку оттенить цветными карандашами и вложить внутрь лист для текста.

Мотивы для бесплатного скачивания

Открытка с пасхальными мотивами

Светло-голубой картон с фактурой льна сложить пополам, загладить сгиб и вырезать полоску светло-зеленой цветной бумаги размером 7,5 х 17 см. Мотивы зайцев и яиц соответственно увеличить, перевести на подходящую бумагу и вырезать. Мотивы наклеить клеем на бумагу в полоску и отстрочить на швейной машине по горизонтали, как показано на фото модели. Затем полоску наложить на открытку и наклеить вдоль нижнего края вместе с бумажным бордюром. Второй бордюр обрезать примерно на треть по ширине и наклеить по верхнему краю цветной бумаги. Сначала наклеить ленту в клетку, затем из оставшейся ленты завязать бант и приклеить. Из картона в горошек с помощью дырокола вырезать кружки и, распределив их на открытке, также приклеить.

Мотивы для бесплатного скачивания

Подарочные пакеты с пасхальными мотивами

Вам потребуется:

• бумажные пакеты коричневого и красного цвета

• светло-зеленая акриловая краска

• джутовый шнур диаметром 2,5 см: зеленого цвета длиной 20 см и натурального цвета длиной 30 см • остатки лент темно-красного и коричневого шерстяного флизелина

• светло-зеленый фетр толщиной 1 мм • 2 полубусины или булавки с черными головками диаметром 3 мм • лоскуты бязи натурального цвета размером по 13 х 16 см • белый цветок из фетра диаметром 3,5 см • остатки светло-коричневой и светло-зеленой цветной бумаги

• светло-зеленые пуговицы

• коричневые нитки для шитья

• коричневый акварельный карандаш

• швейная машина

• игла для шитья

• клеевые двухсторонние подушечки

• пистолет с горячим клеем

• булавки

• ножницы для ткани

• ножницы для бумаги

• плоская кисть № 6 • клеевой карандаш

Шаг 1 Мотивы зайца и курочки, соответственно увеличив, скопировать на лист бумаги и вырезать. Шаблоны булавками наколоть на соответствующий шерстяной флизелин и вырезать. Оба паспарту карандашом перевести на бязь, прострочить по контуру на швейной машине коротким стежком зигзаг и вырезать ножницами для ткани.

Мотивы для бесплатного скачивания

Шаг 2 Прозрачным клеевым карандашом сначала наклеить на пакет паспарту. На шее зайца завязать небольшой отрезок джутового шнура и пришить пуговицу. Зайца и курочку разместить посередине паспарту и наклеить. Из зеленого фетра вырезать кружки и наклеить на курочку. В завершение наклеить глаза.

Шаг 3 На пакетах коричневым цветным карандашом нарисовать декоративные штриховые линии швов и края пакетов слегка оттенить. Согласно мотиву в журнале вырезать из двух видов цветной бумаги таблички, склеить, надписать и приклеить на пакеты. Зеленой акриловой краской окрасить ручки, после высыхания краски пришить пуговицы. Одну пуговицу нашить на цветок фетра, затем наклеить цветок на пакет, к ручкам пакета привязать небольшой наклеить цветок на пакет, к ручкам пакета привязать небольшой отрезок джутового шнура.

Декор из пластиковых яиц, расписанных вручную

Вам потребуется:

✽пластиковые яйца длиной 8 см ✽белая, желтая, оранжевая, пурпурно-розовая, светло-голубая, ультрамариновая и зеленая матовые акриловые краски

✽тонкий черный маркер со стойкими черными чернилами

✽белый акварельный цветной карандаш

✽подходящие по цвету сатиновые ленты шириной 3 мм длиной по 1 м и по 60 см ✽подходящие по цвету шнуры в вощеной хлопчатобумажной оплетке толщиной 1 мм длиной по 50 см ✽подходящие по цвету деревянные бусины диаметром 12–15 мм Кроме того:

✽ножницы

✽макетный нож ✽шлифовальная подушечка

✽кисть-губка для рисования

✽шашлычная палочка

✽волосяная кисть № 2 ✽пистолет с горячим клеем

✽дрель

✽сверло диаметром 2 мм ✽средство для мытья стекол

Шаг 1 Перед росписью шлифовальной подушечкой зачистить все заусенцы на пластиковых яйцах и обезжирить поверхность яиц с помощью средства для мытья стекол. На острых концах посередине просверлить отверстия.

Как показано на фото, яйца окрасить акриловыми красками, перед окрашиванием закреплять каждое яйцо на палочке для шашлыка. Участки разной краски нанести с помощью кисти-губки для рисования, при этом отдельные слои краски нанести с небольшим наложением друг на друга. Краске дать полностью высохнуть и снять яйцо с палочки.

Шаг 2 Тонким черным маркером, руководствуясь фото, от руки либо по шаблону нарисовать узоры. Предварительно можно сделать эскиз белым акварельным карандашом, краска которого легко удаляется водой.

Мотивы для бесплатного скачивания

Шаг 3 Блики света и тени можно нанести с помощью белого акварельного карандаша или слегка разведенной белой акриловой краски.

Шаг 4 Яйца подвесить на подходящих по цвету сатиновых лентах, вставив их в отверстия и зафиксировав горячим клеем. Ленту и тонкий шнур завязать бантом, приклеить горячим клеем к ленте для подвешивания и нанизать цветную деревянную бусину.

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