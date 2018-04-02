От этого эксперимента поседеют волосы любой мамы: британка поменялась с детьми местами на выходные

Сладости на завтрак, бои подушками и никакой уборки. Что будет, если дети установят свои правила в доме хотя бы на выходные? Такой эксперимент провела над своей семьей британка Декка Эйткенхед (Decca Aitkenhead). Может, и правда иногда стоит отпустить вожжи правления и дать волю детям распорядиться временем?

Воспитание детей — штука сложная, у каждого родителя свой подход. Кто-то ограничивает детей во всем и контролирует каждый их шаг, а кто-то дает полную свободу действий. Правильно это или нет — не нам судить. 47-летняя журналистка Декка Эйткенхед решила провести эксперимент над своими двумя сыновьями — восьмилетним Джейком и шестилетним Джо. На все выходные парни установили свои правила в доме. Список из 15 пунктов заставит поседеть любого родителя, но эксперимент есть эксперимент, и Декка противиться не стала.

Декка не должна говорить «нет».

Никакого купания.

Бои едой каждый час.

Неограниченный просмотр телевизора.

Никакого сна.

Декка должна играть в Laser Tag, когда мы захотим.

Без ограничения можно есть конфеты и чипсы и запивать газировкой.

Декка должна танцевать диско, когда захотим.

Каждые 10 часов писать Трампу оскорбления на электронную почту.

Нам можно играть в игры на телефоне Декки.

Разрешено ругаться.

Водные бои.

За столом можно вести себя как хочешь.

Никаких овощей.

Разрешено прыгать на кровати Декки, играть в Wii и мочиться на сиденье унитаза.

Дети, как и многие взрослые, терпеть не могут здоровую пищу, поэтому первым делом семья отправилась в супермаркет, чтобы закупиться «нормальной» едой. Главное — никаких овощей. Сначала мальчики потратили 10 фунтов на пирожные, а потом отправились в «Макдоналдс» на обед. В супермаркете Декка оставила 52 фунта за газировку, сладости, печенье и чипсы.

«Наши вазы с фруктами и банки с семенами и чечевицей на полках теперь выглядят так, будто их прифотошопили. Кухня напоминала реалити-шоу с двумя несовместимыми семьями».

После сытного, но не очень полезного обеда настает время для игр. Ради такого дела мальчики достали Wii, в которую в обычные дни можно играть только 15 минут.

«Я росла в 70-е без телевизора, поэтому считаю такие правила достаточно лояльными. Джейк и Джо использовали свою свободу по полной, поэтому в возрасте 47 лет я впервые сыграла в видеоигру».

Правда, играть Декке не очень понравилось, и она быстро заскучала. Парни всерьез решили не ложиться спать, а играть всю ночь. Тогда Декка поняла, что без компании ей не обойтись.

«Я общаюсь с друзьями, наслаждаюсь китайской едой и вином, и у нас самый прекрасный вечер, который не прерывается на укладывание детей спать. Никакой чистки зубов, никакой уборки игрушек. Детей даже кормить не надо».

К половине второго ночи Декка уже не могла сидеть с открытыми глазами и завалилась спать, а мальчишки так и продолжили играть. К 7:30 парни уснули в компании фантиков, крошек от чипсов и смятых банок из-под фанты. А в 8 утра шестилетний Джо уже был на ногах, причем довольно бодрый. Он взял из холодильника банку колы, налил в тарелку сгущенку и начал есть ее ложкой. Когда со сгущенкой было покончено, Джо взял банку «Нутеллы».

«Смотреть, как твой ребенок прямо из банки ест «Нутеллу» ложкой, и ничего не делать — это как смотреть на автомобильную аварию с участием твоих детей и просто проехать мимо».

Весь следующий день ничего кардинально не менялось: сладости и бесконечные видеоигры. Больше всех за это время устала Декка, хотя ей и не нужно было ничего делать по дому.

«К вечеру я устала. Мой желудок в шоке от количества съеденного сладкого, все, что я хочу сделать — это лечь спать. Джейк и Джо, напротив, полны жизни. Когда я спрашиваю у них, как они себя чувствуют, мальчики отвечают: «Блестяще! Это лучшие выходные!»»

Около 10 часов вечера Декка уговорила сыновей посмотреть мультики в кровати в надежде на то, что они отвлекутся от игр и уснут. К счастью замученной матери, так и произошло. Мальчики проспали 11 часов. На следующий день Декка решила разнообразить их досуг и предложила сходить в парк развлечений или погулять. Но Джейк и Джо снова предпочли видеоигры, забыв обо всех остальных пунктах своего списка. И эта одержимость играми начала пугать Декку.

«Джейк и Джо были вялыми и вонючими от пота, они не обращали внимания ни на что, кроме Wii. За 48 часов технологии и сахар лишили их детской жизнерадостности и превратили в наркоманов».

После уик-энда жизнь семьи вернулась в привычную колею. Эксперимент подтолкнул Декку к желанию сделать будни более увлекательными. Но если мальчики хотели изменить отношение мамы к играм и сладостям, то их план провалился.

«Когда мама сказала нам, что мы сможем установить собственные правила, нам хотелось начать прямо сию секунду. Мы с нетерпением ждали этого момента. Сначала мы записали простые правила: неограниченные сладости и игры, а потом придумали какие-то сумасшедшие. Я понял, что отсутствие правил — это очень круто, и я бы хотел, чтобы так было каждый день. Если мы снова так сделаем, я бы не изменил ни одного правила», — рассказал Джейк о своих впечатлениях от эксперимента.

Младший брат Джейка тоже остался в восторге от эксперимента, но признал, что для здоровья это было не очень полезно.

«Самое крутое — это то, что мама потратила так много денег на сладости. В субботу утром я почувствовал, что меня тошнит, но меня не вырвало, поэтому я продолжил их есть. Наши собственные правила были крутые, но это было вредно для нас. Думаю, если бы мы всегда были главными в доме, мы бы заболели. Но я бы повторил».