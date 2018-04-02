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Британка узнала, что беременна, когда у нее начались схватки
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Британка узнала, что беременна, когда у нее начались схватки 

Свободная пресса 1 час назад
В британском городе Колвик 32-летняя Линдси Лоуэри, попав в больницу с болями в животе, узнала, что беременна.
Каково было удивление «больной» и медицинского персонала, когда выяснилось, что женщина беременна и вот-вот родит. Роженица сообщила медикам, что она активно занимается спортом, видимо это и спровоцировало появление схваток. При этом женщина интенсивно пыталась сбросить вес, она сидела на диете. Вместе со своим женихом Хьюстоном Лоуэри она недавно посетила большое количество стран. И все это никак не отразилось на появлении ее дочки. По словам врачей, новорожденная девочка родилась с прекрасным весом и без отклонений.
Обо все этом рассказал Хьюстон в своей книге «Отец за три часа» (Three Hour Dad). В мае 2018 его дочери исполнится три года, пишет сайт «Комсомольской правды».
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