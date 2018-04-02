На мальчика напала целая свора агрессивных собак, рассказал свидетель

Журналисты «Красного Севера» оказались на месте происшествия одновременно с работниками полиции и следственного комитета . Представители силовых структур сначала опросили жителей соседних домов. Выяснилось, что большинство узнали о нападении из социальных сетей.

Потом подошёл участник событий. Он показал следователю место во дворе жилого дома, где стая собак напала на ребёнка.

— Я увидел в окно, как собаки напали на ребёнка и потащили его, — рассказывает Юрий Китаев. — Собак было штук семь. Три из них очень большие. Мы с соседом выбежали и отогнали стаю. Ребёнок оказался совсем маленький. Лицо было в крови. Он смог сказать адрес, где живёт. Это оказалось рядом, через дом. Мы бегом отнесли его домой и вызвали «скорую». Машина приехала очень быстро.

Между тем в нескольких метрах от места происшествия спокойно дремлет на солнышке целый выводок подросших щенков. Рядом лежит их внушительных размеров папа. А у ближайшей помойки бегает мама. Вокруг гуляют еще пяток собак. Но, по словам Юрия, это «свои», местные, они выросли в этом дворе и знают жителей. Напавшие собаки были пришлыми. Обычно такие стаи появляются по вечерам.

Некоторые утверждают, что бродячих собак подкармливают в магазине товаров для животных, который стоит рядом. Однако продавец отрицает это:

— Сама я собак никогда не кормлю, — говорит Ирина Азиева, — но некоторые жители действительно приносят еду, кладут возле магазина. Собак вокруг бегает много. Городские службы их отлавливают, но не всегда на это можно спокойно смотреть. Моя напарница видела, как к автобусной остановке, где стоят люди, подъехала машина и из нее стали стрелять по собакам. Пришлось сделать им замечание. Потом они стали ставить клетки-ловушки. Собака попадет туда утром — и потом целый день гавкает, никто ее не забирает. А мимо ходят дети.

Напомним, собаки напали на ребенка в Салехарде в районе Гидропорта.

Как ведется отлов собак и что ему порой мешает, рассказал начальник цеха бытового коммунального обслуживания «Салехарддорстрой».

Журналисты увидели довольно много собак в этом и окрестных дворах. Часть их них имеют хозяев, но попадаются и вот такие — безнадзорные.