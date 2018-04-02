Традиционная подборка по брендингу

Гибрид программирования и дизайна, мультиформатное пространство, визуализация процесса генерации идей и многое другое в нашей традиционной подборке по брендингу.

Ребрендинг легендарного питерского клуба А2 от Coruna Branding

Перед клиентом стояла задача — увеличить количество мероприятий в два раза. Сделать это в рамках формата концертной площадки было бы достаточно сложно, поэтому требовалось полное переосмысление концепции клуба.

Кроме того, ситуация осложнялась разнородной целевой аудиторией. Помимо деления на промоутеров, спонсоров и посетителей, категория частных клиентов дробилась по возрасту, где нельзя было выделить одну главную группу. Все это оставляло свой отпечаток в требованиях к площадке и предполагало детальную проработку идеи будущего бренда, в которой бы учитывались пожелания всех аудиторий.

«На момент решения задачи, мы не понимали, какими должны стать. Не было четкой картины будущих себя. Однако уже после первой презентации, агентству удалось вдохновить всю команду и выразить то, что давно созревало в наших головах. Точное попадание!», — рассказывает Влада Заморина, арт-директор клуба A2.

Необходимо было уйти от категории «концертной площадки», воспринимаемой в сознании потребителей, как место, куда приходят ради артиста.

Решением стало создание мультиформатного пространства — территории, где будет приятно находиться не столько из-за популярного исполнителя, сколько из-за неповторимой атмосферы самого клуба. Места, где можно получить эмоциональный заряд, как от концерта или театральной постановки, так и от спортивного состязания.

Учитывая внутренние перемены, внешне A2 не мог оставаться прежним и требовал изменения визуального стиля. Деликатно переосмыслив графему «А», агентство ушло от строгого начертания символа в сторону более гибких форм. Такое решение идеально укладывается в рамки нового позиционирования, открывая возможности для самых разных форматов мероприятий.

Изменения коснулись и интерьера клуба: при активном участии команды А2 наше агентство обновило концепцию оформления помещений, сделав логотип спутником эмоций, который будет сопровождать нас, где бы мы ни оказались: от сцены до гримерки.

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Вселенная идей от DEZA

Задача: разработать фирменный стиль для Олимпиады НТИ — мероприятия, направленного на поддержку старшеклассников в стремлении решать технологические вызовы XXI века. Дизайн должен отражать уникальный взгляд участников на мир, способность смотреть иначе, перспективы, креативность, стремление к развитию и уникальный потенциал.

Решение

Создавая фирменный стиль, агентство решило визуализировать процесс генерации нестандартных идей.

За основу взяли сетку на черном фоне, который отсылает к космосу и одновременно к информационному полю с нейронными связями, похожими на созвездия. Эти связи являются полем координат, узлы или вершины которого «держат» пространство.

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В этом пространстве возникают объемные объекты, символизирующие идеи. В центре сетки расположен логотип Олимпиады НТИ, а также направление или цель исследований, а идеи в виде разнообразных фигур (от 2-х до 7-ми в макете) стремятся к этому центру как к главной цели. Фигуры вписаны в сетку, касаясь вершинами или гранями ее направляющих.

Фирменный стиль представлен на разнообразных носителях, таких как сумки, блокноты, значки, бейджи и другие атрибуты участников и организаторов Олимпиады НТИ.

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Брендинг для инженерной компании Ресэнерго от Nimax

Ресэнерго реализует комплексные проекты в сфере водоснабжения и водоотведения. Отличительная особенность — самый высокий уровень экспертизы на рынке и выстраивание проекта со взглядом в долгосрочную перспективу. Благодаря такому подходу компания работает с самыми большими и известными клиентами, решая для них сложные многосоставные задачи.

Фирстиль — это помощник в маркетинге и коммуникациях Ресэнерго. За счет него компания стремится, во-первых, привлекать проекты крупнее, во-вторых, транслировать подходы работы, опыт и ценности команды. Было важно показать компанию такой, какая она есть на самом деле.

Акцент в позиционировании сделали на самых важных для отрасли атрибутах — экспертизе и долгосрочной стратегической выгоде. Ключевым образом концепции стало графическое изображение инженерной схемы. Основной элемент идентификации состоит из трех обязательных элементов — внешняя рамка, штамп в правом нижнем углу и стилизованная инженерная схема внутри.

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Мебельный бренд от агентства Teamwork

PLAMS предлагает наполнять дом красивой, качественной и доступной по цене мягкой мебелью, произведённой в России. Бренд ориентируется на активные, современные семьи и на тех, кто не стоит на месте в буквальном смысле: при переезде или изменении пространства достаточно заказать ещё один модуль в набор.

Цель клиента — стать федеральным брендом. Производственные мощности и логистика позволяли компании работать по всей стране. Требовался узнаваемый визуальный стиль, который наглядно представит и соберёт воедино набор потребительских преимуществ. Заказчик пришел в агентство с уже готовым названием.

Европейские тренды, лаконичность и модульность — главные продуктовые характеристики, перенесенные в облик марки буквально. Возможность конфигурировать мягкую зону по своему желанию и обстоятельствам прямо отражена в логотипе и в основном элементе стиля: линейном паттерне, где форма и вектор линий обозначают категорию мебели.

PLAMS реагирует на изменения в жизни своих покупателей, предлагая им новые опции и предметы интерьера в стиле уже приобретённой мебели. При этом модный бренд остаётся для клиента уютным и дружеским, благодаря яркому и понятному визуальному языку.

«Желтый цвет выбран в качестве яркого, акцентированного решения для молодого бренда. Характерная форма буквы L в логотипе напрямую выражает комфорт. Вектор фирменного паттерна позволяет ранжировать продукцию бренда по категориям мебели. Из этих составляющих мы и собрали бренд PLAMS», — поясняет Артем Семенов , креативный директор TEAMWORK.

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Гибрид программирования и дизайна в новом проекте РА «Восход»

Первая анти-школа «Корпус» ориентирована на постиндустриальные дисциплины. Обучение в ней открыто для всех, но продолжить его после первого этапа смогут только самые успешные студенты, способные разработать и запустить собственный технологичный стартап.

Школа «Корпус» не просто дает набор знаний, она создает новое сообщество инициативных профессионалов с инновационным мышлением. И ей необходим узнаваемый фирменный стиль, серьезный и дерзкий одновременно.

«Восход» обратился к самой основе информационных технологий: дискретной математике.

Пожалуй, самое ее красивое проявление — клеточные автоматы. Это математические модели, симулирующие разные процессы нашей жизни. Они открыты в середине прошлого века, но их полный потенциал не изучен до сих пор. Клеточные автоматы нашли свое применение практически во всех науках, но самый большой вклад внесли в развитие компьютерных технологий. Без них невозможно существование программирования, робототехники, блокчейна, криптографии.

В ходе работы над айдентикой «Восход» создал специальный интерфейс, преобразующий любое слово в уникальный паттерн при помощи клеточного автомата — симбиоз программирования и дизайна.

Клеточный автомат состоит из ячеек. В зависимости от соседних, ячейка меняет своё состояние: 1 или 0. Клетки могут умирать, оживать, перемещаться, клонироваться, рождать устойчивые фигуры, а их движение можно задать, введя в систему любое слово.

Так правила орфографии рождают правила клеточного автомата, а айдентика получает бесконечные возможности для развития.

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Бренд «Дорогобогато» шьет недорогую одежду сегмента «фаст фэшн». Их новые коллекции выпускаются раз в неделю крошечными партиями и никогда не повторяются.

Основные покупатели — модные молодые девушки. Клиент просил, чтобы логотип «выглядел пафосно и круто, но при этом стебал пафос и крутость».

Слово «Дорого» набрано в стилистике фэшн-брендов — высокими, графичными и воздушными буквами. От него отражается подчеркнуто гротескное и жирное «Богато».

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Ребрендинг сети парикмахерских «Прядки в порядке» от Nimax

Раньше сеть называлась «Бигуди» — Nimax придумали название «Прядки в порядке», которое отсылает к категории и обещает идеальную стрижку и прическу для каждого.

Кодовое название концепции — фантазийные прически. В ее основе иллюстрации разных персонажей с необычными шевелюрам — подчеркнули квалификацию мастеров, уровень сервиса и впечатлений. А к предыдущему фирменному стилю отсылка в базовом оранжевым цвете и принципе использования иллюстраций.

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IKON BC выводит на рынок бренд арахисовой пасты

Перед агентством стояли две основные задачи:

разработка наименования бренда с учетом дальнейшего расширения бизнеса не только в России, но и на рынке Европы и США;

разработка дизайна упаковки продукции в категории «Диетическое питание» и «Спортивное питание».

Учитывая специфику целевой аудитории — профессиональные спортсмены и спортсмены любители — ее брутальность, творческая команда агентства предложила концепцию, еще более усиливающую эту характеристику. Так появилось название торговой марки — BRTL By Brutal.

Агентство проработало ряд визуалов, взывающих к основным животным инстинктам — демонстрации силы, свободе, неприступности и величию. Визуальный эффект упаковки пасты усиливает специально разработанный для бренда леттеринг, напоминающий царапины от когтей животных.

В качестве основного месседжа бренда был выбран слоган Unleash your beast («высвободи своего монстра»), подчеркивающий единение с брутальностью и интенсивностью тренировок. Подробнее на Sostav.

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Новый супергерой «Т» от BBDO Branding

Необходимо было разработать логотип, который был бы легко узнаваем, отражал надежность и технологичность продукции Torneo и адаптировался к различным продуктовым линейкам.

Для решения команда агентства отталкивалась от классического образа супергероя, на костюме которого изображается характерный символ. В новом логотипе Torneo буква «Т» помещена в центр треугольника со срезанными вершинами, напоминающего знак Супермена, а также накаченный спортивный торс.

Для него было выбрано монохромное цветовое решение.

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Самой яркой составляющей имиджа бренда стал фотостиль.

Поскольку в логотипе энергия была показана через силу, появилась возможность в фотостиле сделать упор на динамику. Основа коммуникации бренда — имиджевые фотографии тренирующихся людей изображения продуктов на графитовом фоне. Энергию удалось передать при помощи энерголиний в стиле light graffiti, то есть рисования светом. Подробнее на Sostav.

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Обновленный бренд «Мир» от Firma Agency

Обновленный «Мир» должен стать достойным технологичным российским брендом, который постоянно развивается и доступен всему населению.

В основу концепции нового оформления бренда «Мир» легло четверостишие из мультфильма «Цветик-семицветик» — «Лети, лети лепесток, через запад на восток…».

Ранее просто формальный элемент логотипа — «крыло» в букве «Р» — превратился в главный элемент фирменного стиля — лепесток, свободно летящий в открытом пространстве.

Бренд скорректировал элементы логотипа, оставив общие пропорции без изменений. Перемены коснулись только буквы «Р» и формы лепестка — они стали пропорциональнее и геометрически более правильными.

«Мир» сохранил общую цветовую гамму логотипа — зеленый и голубой, но зеленый стал более насыщенным и холодным, а голубой градиент значительно ярче.

Помимо основных холодного темно-зеленого и ярко-голубого, «Мир» вводит дополнительную гамму цветов: синий, красный, желтый и черный. Подробнее на Sostav.

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«МегаФон» обновил логотип соревнований по футболу среди детей-сирот

Необходимо было доработать визуальную айдентику и привести ее в соответствие с общим обновленным брендом организатора. Разработкой нового лого занималось агентство «Instinct» (BBDO Group Russia).

В центр логотипа поместили разметку футбольного поля, которая представлена в форме суперзнака основного организатора турнира: это — символ мечты, символ новых возможностей и открытых для каждого горизонтов. Это символ будущего, которое «начинается с тебя». Подробнее на Sostav.

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