Хэлли Берри отставила фитнес-послание

Не так давно личный тренер Хэлли Берри (Halle Berry) раскрыл секреты того, как добиться такой же прекрасной формы, как у нее, а на днях сама актриса выступила с длинным посланием в Insta, которое было направлено всем, кто хотел улучшить свою фигуру, строил фитнес-планы, а затем сдавался.

Публикация от Halle Berry (@halleberry)

23 Мар 2018 в 11:06 PDT «Я знаю многих людей, которые начинают свой путь к здоровью и фитнессу с большим энтузиазмом. Как это ни печально, после нескольких недель или даже месяцев они неожиданно все бросают! — написала актриса, которой исполнился 51 год. — Главное — это настрой. Они видят, что после недель или даже месяцев занятий результаты не появляются так быстро, как хотелось бы, или не соответствуют тому, что хотелось бы видеть, и бросают».

Актриса отметила, что люди стали очень зависимы от общества, помешанного на быстрой перемене, все хотят получить результат раньше, чем приступают к делу. Берри призналась, что понимает эти чувства, найти силы для того, чтобы, наблюдая незначительный результат, продолжать работать, очень трудно.

«Поэтому я призываю вас не сдаваться и продолжать во что бы то ни стало!» — заявила она и поделилась некоторыми упражнениям, которые помогли ей в прошлом улучшить фигуру. «Они хороши для ног, ягодиц и сердца», — сказала актриса.