«Киров не жалко». Концепцию архитектурного развития Кирова помогут разработать московские эксперты

Примером для подражания губернатор Кировской области Игорь Васильев считает Казань, которая не просто провела праздничные мероприятия, но сумела использовать универсиаду и тысячелетний юбилей как толчок для дальнейшего развития.

«В городе нет хорошего концертного зала, нет приличной театральной площадки, куда можно было привозить серьезные спектакли, — считает глава региона. — Юбилей города — это серьезный повод, чтобы получить федеральное финансирование. Но хочется потратить его на вещи, за которые не только нам не будет стыдно, но и Поволжью. При этом нельзя изменять город в отрыве от общественности, нужно идти навстречу людям. Такие дискуссии, как сегодняшняя, должны помочь понять, что нужно городу, что по нам средствам и что нужно сделать в первую очередь».

Игорь Васильев считает, что в преддверии юбилея в Кирове должен появиться узнаваемый архитектурный объект, сравнимый с Эйфелевой башней в Париже, оперой в Сиднее и морским вокзалом в Сочи. Пока же в областном центре немало строений, которые запоминаются совсем не с лучшей стороны. «Когда выходить из самолета и видишь аэропорт „Победилово“, вспоминается анекдот о пароходе, покрашенном с одной стороны, — посетовал глава региона. — Ремонт сделан почему-то только на первом этаже. Я удивляюсь таким вещам».

Общественники отметили, еще больше работы в муниципалитетах, где про комфортную среду и говорить не приходится, а ЦКиДы зачастую являются единственным местом досуга жителей. Васильев с этим согласился и пообещал вернуться к проблемам муниципалитетов позже. «Нам нужно изменить подход к малым городам, — тем не менее заявил Игорь Васильев. — Не нужно строить школы на тысячу мест — пусть они будет на меньшее количество детей, но с бассейном, спортзалом, хореографическим классом. Все это должно работать и после пяти вечера, чтобы туда могли приходить и родители. Тогда они не уедут из Мурашей или из Слободского».

Московские архитекторы перед встречей несколько часов ездили по городу, побывали на набережной и на рынке. По словам архитектора, партнера архитектурного бюро Wowhaus Олега Шапиро, Киров — симпатичный и самобытный город. «Река в городе — это большая ценность. На Вятке осталось много прекрасных домов, сохранилась нарезанная квартальная сетка, есть овраг, который идет через весь город и приходит на старую пристань — ее хорошо было восстановить. Такого оврага, „перетекающего“ в речку — нигде нет», — объяснил архитектор.

И все же Олег Шапиро считает, что городу нужны изменения. А преобразования общественного пространства, в свою очередь, должны стать одним из драйверов развития экономики. При создании общественных пространств следует прислушиваться к мнению и предложениям местных жителей и кировских архитекторов. Эксперты должны только профессионально интерпретировать взгляды и желания горожан», — также отметил Шапиро.

«Мы очень много ездим, и всегда вне зависимости, какой это город, пытаемся полюбить его, и любовь бывает очень разной, — говорит президент «МАРШ лаб» Елена Гонсалес. — Иногда приезжаем в город: он такой плоский, унылый. И его любишь, потому что его жалко, проникаешься тоской и хочется как-то помочь. Вятку мне совсем не жалко».

В числе главных богатств Кирова Гонсалес назвала историческое прошлое, красивый ландшафт с рекой и рельефом и местных жителей. При этом она больше всего хотела бы поработать с Центральным рынком. Ее коллега — гендиректор Wowhaus Анна Ищенко — считает, что в первую очередь нужно браться за набережную Вятки и овраг Засора.

Кировский историк Антон Касанов подержал архитекторов, заявивших, что в овраге Засора нужна рекреационная зона. «Но в Кирове к этому относятся совершенно иначе. Предыдущая администрация пыталась застроить это место, — напомнил краевед. — В одном овраге уже стоит недострой, другой не застроили только чудом из-за то, что случился экономический кризис. Сейчас мы слышим мнение профессионалов, что нужно его сохранить. Кроме того, к прошлому юбилею была отреставрирована приказная изба, многие другие объекты. Хочется, чтобы при подготовке к предстоящему празднованию тоже была разработана комплексная программа для спасения памятников архитектуры».

Московские эксперты пообещали рассчитать экономический эффект от реализации проекта, чтобы понять, даст ли он возможность развиваться бизнесу, чтобы последний мог понять свой интерес от участия в государственно — частном партнерстве.

По словам главы администрации Кирова Ильи Шульгина, во второй половине октября пройдет форум, на котором обсудят запущенный проект «Киров меняется» и другие преобразования областного центра. Город уже работает над проектами преображения городских парков и скверов, ленточных парков вдоль рек Хлыновка, Люльченка, Мостовица, центра современных искусств. Уже найден специалист, который разрабатывает концепцию обновления «Центрального рынка», который находился в удручающем состоянии и едва не был продан несколько месяцев назад.

Глава администрации города согласился с общественниками в том, что Кирову нужен главный архитектор, однако чтобы он появился, необходимо создать определенные условия — не только финансовые, но и политические. К тому же кандидата на эту должность достаточно сложно найти — по словам московских экспертов, таких специалистов в стране не так много. Тем не менее, система все равно будет меняться: сегодняшняя работа градостроительного совета Кирова совершенно не устраивает Илью Шульгина.

«Собирается архитектурное сообщество и начинается рассуждение: нравится — не нравится. Я категорически против этого всего. Это должен быть форум, на котором люди профессионально и доступно, без вкусовщины, пользуясь научными критериями, вырабатывают решение. К сожалению, я этого пока не наблюдаю», — констатировал Илья Шульгин. «Формат работы градсовета будем менять, чтобы повысить статус принимаемых решений на нем, — пообещал глава администрации Кирова. — Последние решения для меня явились некой экзотикой (судя по всему, сити менеджер говорит про ТЦ „Баско“ — прим. ред)». «Главный архитектор очень нужен и он уже где-то в пути», — резюмировал Илья Шульгин.

Фото: правительство Кировской области