Эксперимент E1.RU: поджигаем шоколад и разоблачаем фейки из соцсетей, на которые вы купились

Популярный в интернете ролик, в котором жительница Екатеринбурга поджигает плитку «Российского» шоколада и она не тает, а горит, не на шутку взбудоражил любителей сладостей. В сети стали один за другим появляться ролики горящего шоколада, но факт возгорания пользователи чаще всего связывают с химическим составом плиток.

Вот ролик, с которого всё началось:

— Смотрите, это же ужас! — восклицает женщина. — Чем нас кормят?! Надо Владимиру Владимировичу отправить.

Пока обгоревший шоколад едет в Кремль, редакция Е1.RU попытается проверить, действительно ли шоколад так легко поджечь и, главное, выяснить, так ли это страшно.

Жечь шоколад пошли на улицу (не хотелось нервировать пожарную сигнализацию в здании), так что пришлось спасать пламя зажигалки от ветра. Вот что в итоге у нас получилось.

Четыре из пяти испытуемых плиток загорелись. Это были горькие шоколадки марок «Бабаевский», «Вдохновение», «Российский» и Alpen Gold. И только кондитерская плитка «Круглый год» стала плавиться и не загорелась.

Мы попытались связаться с производителями шоколада, которые проходили тест огнём. Дозвониться удалось на «горячую линию» «Кондитерского концерна Бабаевский» . В нашем эксперименте участвовали две шоколадки этого концерна.

Оператору «горячей линии» мы честно признались, что подожгли шоколад и теперь не знаем, что с этим делать. На это он зачитал вполне связный текст про состав шоколада. На вопрос, почему же шоколад всё же горит, не слишком уверенно ответил:

— Шоколад горит по той причине, что состоит из растительных компонентов… в результате горения могут образовываться различные вещества, в том числе с неприятным запахом… это всё зависит от того, какое масло добавлено.

Мы об этом и так догадывались, но надеялись, что производители будет бодрее отстаивать право шоколада на горение.

Компания «Нестле», в которую входит бренд «Россия — щедрая душа», выпускающий шоколад «Российский», была более убедительной.

— Шоколад «Российский 70%» состоит на 70% из натуральных какао-продуктов (какао-масло, какао тёртое и какао-порошок), — рассказала E1.RU и.о. руководителя отдела по связям с общественностью и СМИ ООО «Нестле Россия» Лола Сатторова. — Температура плавления шоколада — 32–35 °С. Нагревание какао-масла выше температуры плавления приводит к появлению пламени, в котором затем горят частички натуральных какао-продуктов (какао тёртое и какао-порошок). Таким образом, горение шоколада является абсолютно нормальной и закономерной физической реакцией при воздействии на него высоких температур и открытого пламени.

Мы обратились и к учёным с тем же вопросом: почему горит шоколад и стоит ли переживать за его качество.

Доцент кафедры органической и бимолекулярной химии Химико-технологического института УрФУ Ольга Шабунина рассказала E1.RU, что любой продукт питания можно сжечь. По её словам, при горении всё неприятно пахнет: и искусственные добавки, и биологические компоненты.

А специалисты государственного регионального центра стандартизации ФБУ «Уралтест» пояснили, что установить качество и безопасность шоколада как пищевой продукции можно только с помощью лабораторных испытаний, которые проводятся по утверждённым методикам. Ни в одной из них нет поджигания шоколада.

Специалисты также отметили, что по характеру горения шоколада и по запаху, который при этом выделяется, ничего нельзя сказать о качестве продукции.

В «Уралтесте» рассказали, что в марте 2016 года проводили испытания шоколада. Проверку не прошли 33% плиток, потому что содержали недопустимые заменители какао-масла, которые не были указаны на упаковке. Кстати, плитки «Российского» и «Бабаевского», которые загорелись в нашем видео, испытания «Уралтеста» прошли успешно.

В общем, шоколад можно есть, несмотря на его воспламеняемость. А всем распространителям фейковых «доказательств» того, что такой шоколад не является качественным, эксперты посоветовали изучить школьный курс химии, в данном случае — органической.