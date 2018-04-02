Что такое фитбокс? Уроки самообороны, которые помогут похудеть к лету

Классический бокс, элементы единоборств или интенсивный фитнес? Прокачай свой пресс!

Многие девушки хотят иметь стройную и красивую фигуру, занимаясь фитнесом. Однако довольно большая часть женского пола также хочет научиться оборонять себя в случае опасности или просто заняться единоборствами. Специально для таких девушек существует фитбокс. Что же это такое? И чем фитбокс отличается от обычного бокса?

Фитбокс — это групповая тренировка, состоящая из сочетаний ударов руками и ногами по боксёрской груше в быстром темпе. Что здесь такого особенного? Вся прелесть этой тренировки заключается в том, что вы получаете нагрузку на мышцы, общее физическое развитие, возможность освоить навыки самообороны и многое другое. Однако не стоит думать, что таким спортом может заниматься каждый человек. Подобные тренировки рекомендуются только подготовленным людям с хорошей координацией движения. Для проведения занятия нужны крепкие суставы и желательно хорошая осанка.

В чём отличие от бокса?

Существует стереотип о том, что бокс — исконно мужской вид спорта. Но это не так, ведь сейчас множество девушек отдают предпочтение именно этому виду тренировок. Конечно, между фитбоксом и боксом есть различия. Девушки не устраивают спарринги, не дерутся между собой и не выясняют, кто сильнее на ринге. Основные цели, с которыми они приходят в зал: набрать форму и познать азы самообороны. Обычно занятия проводятся под энергичную музыку вроде хип-хопа или хауса. Нередко эту дисциплину иногда называют «лёгким боксом» или аэробическим боксом. За одно такое занятие человек может потратить около 1000 кКал. Вся суть заключаются в активных ударах и прыжках. Они развивают помогают развивать выносливость, которой иногда так не хватает в повседневной жизни. На занятиях вы будете получать сильную интенсивную нагрузку практически без отдыха. Аэробная работа с грушей чередуется силовыми упражнениями.

В чём плюсы?

Фитбокс подходит для всех

Несмотря на то что на занятиях проще будет людям с хорошей подготовкой, абсолютно все без исключения могут посещать тренировки. Не имея каких-то навыков или простой физической формы, вы можете смело приходить на занятия. Изначально вам дадут необходимую нагрузку, однако если будет тяжело, то просто позволят вам отдохнуть и определить для себя уровень нагрузки. Так что фитбокс подходит как для новичков, так и для профессионалов.

Как это происходит?

Сначала проходит разминка, которая состоит из бега, имитирования ударов и растяжки конечностей. После неё тренер выстраивает участников перед зеркалом, происходит тренировка уклонов, передвижений или ударов. Во время занятия также происходит работа в парах, но она не подразумевает под собой спарринг. В фитбоксе участники «играют» между собой. Одному человеку нужно коснуться ладонью другого, а соперник должен выстроить условную защиту. После таких упражнений участники тренируют удары на мешках и лапах, а после — работа с прессом, набивными мечами и небольшим весом.

Отличный варинт

Мы убедились, что фитбокс — идеальное сочетание необходимых упражнений и навыков самообороны. Сейчас эта дисциплина набирает всё больше популярности, так почему бы не попробовать и вам?