СК сообщил о проложенных через батутный зал в «Зимней вишне» высоковольтных проводах

Следователи-криминалисты при осмотре сгоревшего здания торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерово обнаружили пучок высоковольтных проводов, проложенных через батутный зал. Следствие предполагает, что пожар в ТЦ мог начаться с короткого замыкания.

Об этом говорится в видеоотчете, опубликованном 2 апреля на официальном канале Следственного комитета РФ в YouTube. На записи рассказывается о визите главы СКР Александра Бастрыкина в Кемерово 31 марта. Во время осмотра сгоревшей «Зимней вишни» главе ведомства доложили о предположительной причине пожара в ТЦ.

Как сообщили следователи-криминалисты, через зал батутного центра, где произошло возгорание и откуда огонь распространился по всему зданию, транзитом были проложены высоковольтные провода. «Кабели высокого напряжения. В нарушение всех правил они проложены транзитом через зал [батутного центра]. Предположительно, может быть, [причиной пожара было] короткое замыкание», — рассказал Бастрыкину один из подопечных.

Закадровый голос на видео сообщает, что, по словам очевидцев, пучок электрических проводов в батутном зале свисал практически над ванной с мягкими кубиками.

По одной из версий, взрослые и дети, смотревшие мультфильм в одном из залов кинотеатра в ТЦ, заткнули все щели от дыма и ждали, когда их спасут, сообщает голос на видеозаписи. «Именно так рекомендуют поступать все инструкции. Но именно ожидание спасателей обернулось для них смертью», — говорится за кадром.

Находившиеся в кинозале люди умерли от отравления продуктами горения, сообщили Бастрыкину. Самая большая группа погибших была обнаружена перед дверью, которая была закрыта. У зрителей была возможность выйти через еще одну дверь, но по непонятным причинам они не догадались эвакуироваться через другой выход, рассказали главе СКР во время осмотра сгоревшего здания.