Ещё
СК сообщил о проложенных через батутный зал в «Зимней вишне» высоковольтных проводах
Далее:
Читайте также:
Ещё

СК сообщил о проложенных через батутный зал в «Зимней вишне» высоковольтных проводах 

Newsru.com 26 минут назад
Фото: Newsru.com
Следователи-криминалисты при осмотре сгоревшего здания торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерово обнаружили пучок высоковольтных проводов, проложенных через батутный зал. Следствие предполагает, что пожар в ТЦ мог начаться с короткого замыкания.
Об этом говорится в видеоотчете, опубликованном 2 апреля на официальном канале Следственного комитета РФ в YouTube. На записи рассказывается о визите главы СКР Александра Бастрыкина в Кемерово 31 марта. Во время осмотра сгоревшей «Зимней вишни» главе ведомства доложили о предположительной причине пожара в ТЦ.
Как сообщили следователи-криминалисты, через зал батутного центра, где произошло возгорание и откуда огонь распространился по всему зданию, транзитом были проложены высоковольтные провода. «Кабели высокого напряжения. В нарушение всех правил они проложены транзитом через зал [батутного центра]. Предположительно, может быть, [причиной пожара было] короткое замыкание», — рассказал Бастрыкину один из подопечных.
Закадровый голос на видео сообщает, что, по словам очевидцев, пучок электрических проводов в батутном зале свисал практически над ванной с мягкими кубиками.
По одной из версий, взрослые и дети, смотревшие мультфильм в одном из залов кинотеатра в ТЦ, заткнули все щели от дыма и ждали, когда их спасут, сообщает голос на видеозаписи. «Именно так рекомендуют поступать все инструкции. Но именно ожидание спасателей обернулось для них смертью», — говорится за кадром.
Находившиеся в кинозале люди умерли от отравления продуктами горения, сообщили Бастрыкину. Самая большая группа погибших была обнаружена перед дверью, которая была закрыта. У зрителей была возможность выйти через еще одну дверь, но по непонятным причинам они не догадались эвакуироваться через другой выход, рассказали главе СКР во время осмотра сгоревшего здания.
Newsru.com: последние новости
У православных верующих начинается Страстная седмица Матери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля не сообщили об инциденте в Солсбери TMZ: Шварценеггер перенес срочную операцию на сердце
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Провинциалка отправила дочь в Москву и пожалела214
«Ужас»: Началову спросили, что у нее с грудью
Квитко показала странные пятна на огромной груди46
Самые полезные и вредные для здоровья орехи3
Певцов и Дроздова показали приемную дочь30
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
03:50
Иван Охлобыстин о страшной болезни дочери Вари
Звёзды
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
00:27
Квитко показала странные пятна на огромной груди
Звёзды
01:50
Дочь Деми Мур поделилась откровенным фото
Звёзды
01:18
Певцов и Дроздова показали приемную дочь
Звёзды
00:27
Шишкова «лишила себя зрачка»
Звёзды
00:51
Известные женщины, выбравшие молодых возлюбленных
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение