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«Дружить — это не хрюкать» — Катя Жужа о ссоре с Бородиной
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«Дружить — это не хрюкать» — Катя Жужа о ссоре с Бородиной 

Popcake.tv 2 часа назад
Фото: Popcake.tv
Звезда реалити-шоу Катя Жужа после громкого скандала с Ксюшей дала первый комментарий. Все мы помним это дружбу не разлей вода: совместные фото, отдых, шоппинг, пати, подарки, поцелуйчики. Ксения всячески помогала подруге в шоу-бизнесе, но как известно, женской дружбы не бывает. Все рухнуло. Случилась ссора. Не так давно Бородина откровенно выдала поклонникам:
«…. Наше общение закончилось, потому что этот человек непорядочный, человек-свинья» — подчеркнула Ксюша.
Катя молчала почти два месяца, но несколько дней назад ответила и обвинила Бородину в не порядочности:
«Дружить — это не хрюкать. Дело не в пакетах, которые ты открываешь, чтобы показать свое превосходство. И не в прямых эфирах и куче постов, которые зеваки разнесут на многословный треп по Интернету. Людей, которые были рядом и выбрали не разделять с тобой ни успех, ни падения, ни горе, ни радость, надо уметь благодарить за их добро. Ну, были же они друзьями. Ну, перестали. Это ни плохо, ни хорошо. Короче, бабы, я вас любила. И где-то продолжаю любить», — заявила Жужа.
Что стало источником скандала непонятно. По слухам, у Бородиной и Жужи случилась обычная бытовая ссора, которая переросла в большой конфликт. Ждем, когда девочки, помирятся.
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