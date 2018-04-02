«Дружить — это не хрюкать» — Катя Жужа о ссоре с Бородиной

Звезда реалити-шоу Катя Жужа после громкого скандала с Ксюшей дала первый комментарий. Все мы помним это дружбу не разлей вода: совместные фото, отдых, шоппинг, пати, подарки, поцелуйчики. Ксения всячески помогала подруге в шоу-бизнесе, но как известно, женской дружбы не бывает. Все рухнуло. Случилась ссора. Не так давно Бородина откровенно выдала поклонникам:

«…. Наше общение закончилось, потому что этот человек непорядочный, человек-свинья» — подчеркнула Ксюша.

Катя молчала почти два месяца, но несколько дней назад ответила и обвинила Бородину в не порядочности:

«Дружить — это не хрюкать. Дело не в пакетах, которые ты открываешь, чтобы показать свое превосходство. И не в прямых эфирах и куче постов, которые зеваки разнесут на многословный треп по Интернету. Людей, которые были рядом и выбрали не разделять с тобой ни успех, ни падения, ни горе, ни радость, надо уметь благодарить за их добро. Ну, были же они друзьями. Ну, перестали. Это ни плохо, ни хорошо. Короче, бабы, я вас любила. И где-то продолжаю любить», — заявила Жужа.

Что стало источником скандала непонятно. По слухам, у Бородиной и Жужи случилась обычная бытовая ссора, которая переросла в большой конфликт. Ждем, когда девочки, помирятся.