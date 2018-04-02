Йога, пилатес или кроссфит? Названы самые непопулярные виды тренировок

За последние несколько лет интерес к спорту среди жителей столицы заметно вырос. Теперь у каждого третьего москвича есть абонемент фитнес-зал. Подобные показатели стали возможными благодаря широкому спектру предложений спортивных центров. Предлагаются не только самостоятельные занятия на тренажерах, но и групповые программы, йога, прыжки на батутах и многое другое.

— говорит генеральный директор сервиса продажи единых безлимитных абонементов Мария Лифарь.

Тем не менее, по результатам исследования данных анализа 11 тысяч тренировок сервиса OneFit, тренажерный зал выбирают 29% человек, следом идет йога, которую выбирают 12%. Вровень друг с другом идут фитнес и прыжки на батуте — 8%. Неожиданно мало набирает бассейн, который посещают 7%. Далее в рейтинге идут ЭМС, танцы и пилатес. А кардио и кроссфит выбирают 2% клиентов.

«Йога станет еще популярнее за счет особой философии тела и души. Например, йога в 3D будет изюминкой многих студий уже совсем скоро. Очень интересный тренд, который идет с запада, — это VR fitness (тренировки в виртуальной реальности), которые позволяют в любой момент погрузиться в необходимую для занятия атмосферу или переместиться в любое место на планете», — прогнозирует Мария Лифарь.

Жизнь в современных городах протекает ровно и спокойно. Спорт же — крутая возможность для эмоциональной встряски. Так, появление новых замысловатых направлений, вроде EMS, флоатинга, сайклинга и другого позволяют по-настоящему испытать себя. В результате, как показало то же исследование 47% людей еженедельно пробуют новые направления.

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Фото: Shutterstock/VOSTOCK