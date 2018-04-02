20 фактов о месячных, которые важно знать

Врач гинеколог-эндокринолог Тамилла Азеровна объясняет, как правильно использовать средства гигиены (в том числе и менструальную чашу), и рассказывает, как ПМС может приводить к депрессии.

1) Сильные боли во время менструаций — повод обратиться к врачу

Сильные боли часто бывают у нерожавших девушек. После родов менструации обычно становятся менее болезненными, это связано с изменением анатомии внутренних половых органов (меняется положение тела относительно шейки или, например, во время беременности загиб матки изменяет форму и размер). Другая частая причина боли — эндометриоз, когда клетки внутреннего слоя стенки матки разрастаются за его пределами.

Если месячные болезненные, снижают вашу работоспособность и ухудшают качество жизни, обратитесь к врачу — он определит тактику лечения.

Есть мнение, что предрасположенность к болевым ощущениям передается генетически. Но это недоказанный факт.

2) Обезболивающие препараты можно пить в любое время после начала месячных — эффект в любом случае будет

Многие девушки считают, что обезболивающий препарат нужно обязательно выпить до начала менструаций, иначе эффекта от них не будет. На самом деле нет. Для купирования болей во время менструации стандартно применяют нестероидные противовоспалительные средства. Если вы выпьете таблетку спустя какое-то время после начала месячных — получите полноценный обезболивающий эффект.

3) Тампоны нужно менять каждые 4-6 часов

При правильном использовании тампона (вы правильно подобрали размер и регулярно его меняете) опасности для женского здоровья нет. Менять их нужно каждые 4-6 часов, но, конечно, все зависит от количества менструальных выделений (можно и чаще). Есть также ночные тампоны, но по сути они ничем не отличаются от обычных и обеспечивают более надежную защиту ночью. Противопоказаний к их использованию нет.

4) Выбирая прокладки, ориентируйтесь не на цену, а на состав

У прокладок не так уж много преимуществ перед тампонами. Все дело в комфорте. Некоторые женщины категорически не могут использовать тампоны — им неудобно или даже есть болезненные ощущения. Прокладки также используют девушки, не живущие половой жизнью.

Менять их нужно каждые 4-6 часов в зависимости от обильности выделений. Недостатки этих средств гигиены — «парниковый эффект» из-за плотного прилегания к промежности и отсутствии циркуляции воздуха, раздражение и даже аллергические реакции. Ориентироваться нужно не на цену, а в первую очередь на состав: натуральные материалы (хлопок), минимум отдушек и ароматизаторов.

Кстати, сейчас дерматологи не рекомендуют использовать ежедневные прокладки, так как они могут вызывать аллергические реакции и дерматиты на коже наружных половых органов.

5) Менструальная чаша — альтернатива прокладкам и тампонам

Менструальная чаша — это контейнер из медицинского силикона, который вводится во влагалище и собирает выделения во время менструаций. Многие не знают о существовании этого средства личной гигиены, хотя первые попытки его разрабатывать и использовать предпринимались еще в 19 веке (конечно, те приспособления в разы отличаются от современных).

У менструальной чаши есть ряд преимуществ перед тампонами и прокладками: экономичность (одна чаша при правильном уходе может прослужить до 10 лет!), время нахождения во влагалище — до 12 часов (в отличие от тампонов и прокладок, которые нужно менять чаще) и экологичность.

6) Главное — правильно подобрать размер менструальной чаши

На сайтах производителей есть подробные инструкции, как определить длину влагалища и подобрать размер чаши самостоятельно. Дело в том, что у каждого производителя свой размерный ряд, универсальной схемы здесь нет. Плюс, чаши бывают очень мягкими и упругими. Первые — менее ощутимы внутри, но сложнее извлекаются. Учитывайте, что с первого раза у вас может не получиться ввести и извлечь чашу, но вы приноровитесь. Я советую попробовать использовать чашу до начала месячных — так вы определите для себя наиболее удобную позу для ее введения.

Важно правильно хранить это средство гигиены (в тканевом мешочке) и своевременно обрабатывать перед использованием и после окончания менструации.

После извлечения капы ее необходимо ополоснуть под холодной водой, ну а потом ввести заново, разумеется. Ежемесячно капу необходимо стерилизовать в горячей воде 3-5 минут или же использовать специальные таблетки для стерилизации.

Если вы правильно подобрали размер чаши, ее можно использовать ночью и спать спокойно.

7) У менструальных чаш есть противопоказания.

Менструальные чаши нельзя использовать женщинам с опущением стенок влагалища и тазовых органов (чаша не будет держаться во влагалище), а также девственницам. Некоторые производители опровергают второй пункт, но я не советую полагаться на эти утверждения — вы можете повредить девственную плеву.

8) Обращайте внимание на цвет выделений за несколько дней до и после менструации

Во время менструации у выделений может быть один цвет — красный. Но разного оттенка в зависимости от интенсивности кровотечений — это нормально. Нужно обращать внимание на выделения за несколько дней до и после менструации: темные мажущие выделения в эти дни могут быть одним из признаков эндометриоза.

9) Заниматься сексом во время менструаций нежелательно

Заниматься сексом можно, но нежелательно. Это может привести к усилению кровянистых выделений и увеличить риск инфекций. Забеременеть во время менструации можно, такие случаи описаны, но достаточно редки и могут быть связаны с нерегулярным менструальным циклом.

10) Обильные выделения во время овуляции — это норма

Во время овуляции увеличивается количество слизи в шейке матки, за счет этого она раскрывается и готова пропустить сперматозоиды в полость матки. Поэтому наличие более обильных выделений в этот период — это норма. Изменение цвета, запаха, характера выделений (были обычные, а стали очень жидкие или творожистые), появление зуда, жжения, дискомфорта во влагалище и в области наружных половых органов — повод обратиться к врачу.

11) Кисты, резкое изменение массы тела, перелеты, болезни щитовидной железы — часть причин, из-за которых могут прекращаться менструации.

Менструальный цикл — очень хрупкий механизм, причин, которые могут привести к его неправильной работе, достаточно много.

Это функциональные кисты яичников, стрессы, длительные перелеты, изменение массы тела (причем, как резкая прибавка в весе, так и похудение от изнурительных диет).

К прекращению менструаций приводят гормональные нарушения (синдром поликистозных яичников, высокий уровень пролактина, болезни щитовидной железы и надпочечников), патология матки (частые выскабливания, инфекции), опухоли головного мозга.

12) Менструации после родов начинаются спустя пару месяцев после завершения лактации

В среднем цикл восстанавливается в течение нескольких месяцев после завершения лактации. Но все индивидуально. Это зависит от длительности грудного вскармливания и физиологических особенностей женщины.

13) В норме менструация должна длиться не более 7-8 дней, при этом количество потерянной крови за этот период должно составлять не более 80 мл.

Поскольку измерить количество теряемой крови проблематично (кстати это можно сделать с помощью менструальных чаш), существуют специальные опросники, которые позволяют определить объем кровопотери. Они публикуются в специализированных журналах для врачей-гинекологов, прямых ссылкок в сети на них нет. На приеме вы можете попросить гинеколога провести опрос. Как правило, задаются следующие вопросы: просыпаетесь ли вы ночью для смены гигиенических средств, есть ли сгустки, на какой период хватает одного гигиенического средства, меняется ли ваш образ в жизни в «эти» дни и пр.

Это очень важно, потому что слишком обильные месячные могут не только приводить к хронической анемизации, заметно снижать качество жизни женщины, но и быть признаком серьезных женских заболеваний (миома матки, эндометриоз, гиперплазия эндометрия).

14) Во время менструаций не рекомендуется принимать горячую ванну

Горячую ванну принимать не рекомендуется — только душ. Горячая вода может расширять сосуды и приводить к усилению кровянистых выделений (да это и не совсем гигиенично).

Кстати, есть мнение, что во время менструации алкоголь также способствует расширению сосудов и усилению кровотечения, но это малодоказательно. В небольших количествах принимать алкоголь можно.

15) Появление высыпаний на коже до и во время менструаций — не патология

В критические дни и ПМС происходят колебания уровней гормонов эстрогенов и прогестерона. Прогестерона становится много, эстрогенов мало — отсюда все симптомы: боли в груди, повышенный аппетит.

Задержка жидкости в этот период может приводить к набору веса. Норма — не более 2-3 кг. Во время менструации питайтесь дробно, небольшими порциями.

Из-за пересторойки гормонального фона и избыточного действия андрогенов на коже могут появляться высыпания. Патологией это не является, но предовратить их можно, назначив комбинированные оральные контрацептивы.

16) ПМС может приводить к депрессии

ПМС — это сложный комплекс симптомов, которые возникают из-за колебания уровней половых гормонов. То есть это состояние — далеко не миф! ПМС может проявляться самыми различными симптомами: отеками, болезненностью молочных желез и раздражительностью и даже тяжелой депрессией.

Тяжелый ПМС, приводящей к дистрессу и депрессии, называют также предменструально-дисфорическим расстройством. Обязательное его условие — это цикличность проявлений симптомов: за 5-10 дней до месячных и окончание с моментом их наступления.

Еще одно примечательное свойство: ПМС характерен только для овуляторных циклов и, если по каким-либо причинам овуляции нет, то и ПМС не выражен.

17) Средняя продолжительность цикла — 21-38 дней

Нормальная продолжительность менструального цикла у здоровой женщины — это 21-38 дней. Но встречаются пациентки с регулярным, но длинным циклом, например, 40-42 дня. Патология ли это? Принято считать, что, если цикл длинный, но при этом овуляторный, то это вариант нормы для конкретной пациентки.

Если у женщины цикл стабильно нерегулярный, месячные приходят несколько раз в месяц — это не норма и необходимо обратиться к врачу.

18) Допустимые колебания менструального цикла — +/— 2 дня Бывает так, что у девушки месячные приходят как часы, а в этот раз произошел сбой. Но зарубежные авторы говорят, что задержка до 20 дней у пациенток с регулярным циклом — вариант нормы. Причин этого может быть много, самые частые — стресс, смена метеоусловий, тяжелая физическая нагрузка.

Но могут быть и другие причины — кисты яичников, гормональные нарушения, прием лекарственных препаратов. Мой совет: если месячные не пришли в срок, подождите 7 дней и обращайтесь к гинекологу. Если на фоне задержки у вас появляются другие жалобы — выделения из влагалища, боли в животе — обращаться к гинекологу нужно как можно скорее.

19) Не исключайте спорт во время критических дней

Все зависит от самочувствия женщины и интенсивности менструального кровотечения.

Тяжелую силовую нагрузку на поясничный отдел в тренажерном зале лучше исключить, подъем тяжестей может усилить кровотечение, а вот стрейчинг или йога по специальной программе, наоборот, снимут стресс.

20) Цикл у девушек не «синхронизируется»

Есть такое мнение, что у девушек, которые долгое время проводят вместе, синхронизируется цикл. Это миф или совпадение! Научных доказательств этому нет.