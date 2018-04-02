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В Индии полицейские ищут обезьяну, которая похитила и утопила младенца
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В Индии полицейские ищут обезьяну, которая похитила и утопила младенца 

Newsru.com 56 минут назад
Фото: Newsru.com
Полицейские индийского штата Одиша выясняют обстоятельства гибели новорожденного ребенка, которого, по предварительным данным, похитила пробравшаяся во двор обезьяна. Животное утащило малыша, а потом сбросила его в воду.
Тело похищенного мальчика, прожившего всего 17 дней, было найдено утром 1 апреля. Мертвого ребенка извлекли из водоема и отправили на судмедэкспертизу, пишет
The Hindustan Times
Полицейские пока затрудняются сказать, какой конкретно вид приматов причастен к убийству малыша. Возможно, это сделал серый лангур из семейства мартышковых или макак-резус.
Установлено, что новорожденный сын мужчины по имени Рамакрушна Наяк спал 31 марта во дворе дома. Родители положили малыша в противомоскитную сетку. Обезьяна незаметно приблизилась к ребенку, схватила его и скрылась вместе с добычей. Все произошло так быстро, что мать младенца не успела ничего предпринять.
Были начаты активные поиски малыша и дерзкой обезьяны. В операции приняли участие десятки человек: полицейские, пожарные и сотрудники природоохранной службы. Спустя сутки труп малыша обнаружили в водоеме неподалеку от места происшествия. Обезьяна практически сразу избавилась от добычи, считает инспектор полицейского отделения в Банки Бисваранджан Саху. Он назвал произошедшее беспрецедентным случаем за весь период его карьеры.
По предварительным данным, младенец захлебнулся водой. Серьезных травм на его теле не обнаружено, пишет. Местные жители полагают, что обезьяна случайно уронила младенца в воду, когда несла его.
Рамакрушна, впервые ставший отцом, весь день 31 марта молился, лежа на земле, местной богине, надеясь найти сына живым. С момента рождения ребенок не плакал. Он две недели провел в педиатрическом отделении больницы и был выписан с матерью за два дня до трагедии. То, что ребенок не кричал, осложнило его поиски.
В настоящее время продолжаются поиски обезьяны-убийцы. Полицейские рассчитывают изловить ее в течение недели.
За последние несколько недель в районе происшествия зафиксировано уже несколько нападений агрессивных обезьян на женщин, которые в итоге получили травмы. Эти инциденты даже привели к протестам, в ходе которых местные жители перекрывали дорогу. Чтобы отпугнуть обезьян и сделать их более миролюбивыми, лесникам пришлось стрелять в воздух и отравить седативными препаратами бананы на деревьях.
В марте прошлого года в округе Кендрапара из-за агрессивных обезьян пришлось закрыть школу и прервать учебный процесс. В том же месяце смертельную травму получил чиновник, на голову которого спрыгнул примат, сидевший на придорожном дереве.
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