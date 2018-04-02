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Виктор Емец разрешил ругать себя во время ремонта моста
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Виктор Емец разрешил ругать себя во время ремонта моста 

Kostroma.Today 30 минут назад
Фото: Kostroma.Today
Глава городской администрации рассказал, кого можно, а кого не стоит ругать во время ремонта моста, узнал KOSTROMA.TODAY. Виктор Емец попросил уважать друг друга.
«Прошу об одном: не ругайте простых рабочих на мосту. Они делают все возможное. Меня ругайте, администрацию. Рабочие стараются», — заявил глава администрации.
Виктор Емец пообещал, что работа на мосту будет под ежедневным контролем. Власти надеются, что ремонт проезжей части будет сделан в более сжатые сроки. Напомним, по контракту контрольная дама — 1 ноября.
Глава администрации пожелал костромичам терпения и уважения по отношению друг к другу.
В прошлом году Виктор Емец уже говорил, что, скорее всего, «будет икать во время всего ремонта моста», но заверил, что ремонт затягивать было нельзя, иначе Кострома могла бы остаться без единственного моста через Волгу.
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