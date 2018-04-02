В Википедии появится больше статей о женщинах 

Улучшай мир, не вставая из-за экрана, — теперь ты можешь поучаствовать в новом проекте Википедии #Wiki4Women и усовершенствовать всемирную базу данных.
Согласно статистике самого ресурса, сейчас вики-статей о женщинах в 4 раза меньше, чем статей о мужчинах. В российской команде Википедии всего 5 женщин на 80 мужчин — и большинство ссылок на женские имена остаются красными, потому что их страницы просто еще не созданы. Новый марафон WikiGap посвящен именно статьям о женщинах и получил название «Женщины в красном». Любая статья, написанная об известной женщине, может получить свою награду. Призы — подарочные карты магазинов IKEA, H&M и наушники шведской фирмы Urbanears. Для участия не обязательно быть автором, ты можешь поддержать проект, продвигая его в социальных сетях, предлагая персоны, о которых должны быть созданы статьи, предлагая авторитетный источник, который можно использовать для написания статей о женщинах. Ты также можешь добавлять изображения со свободной лицензией к уже готовым статьям в рамках проекта #VisibleWikiWomen, улучшать уже созданные статьи и переводить их с одного языка на другой. За каждый материал, удовлетворяющий требованиям, участница получит 1 балл. Жюри может отметить объём и качество, стиль и оформление дополнительными баллами. За создание статьи о персоне, уже описанной в Шведской Википедии, баллы начисляются с двойным коэффициентом, то есть за нее конкурсантка может получить от 2 до 6 баллов. Для тех, кто еще не умеет писать вики-статьи, участница русскоязычной команды Софья Багдасарова составила специальное обучающее видео. Кроме того, после окончания марафона ты можешь получить официальный сертификат участия от ЮНЕСКО. Подробную информацию об участии также можешь прочитать на сайте проекта. https://meta.wikimedia.org/wiki/Wiki4Women/ru Подведение итогов состоится 30 апреля 2018 года.