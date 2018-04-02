В Википедии появится больше статей о женщинах

Улучшай мир, не вставая из-за экрана, — теперь ты можешь поучаствовать в новом проекте Википедии #Wiki4Women и усовершенствовать всемирную базу данных. Согласно статистике самого ресурса, сейчас вики-статей о женщинах в 4 раза меньше, чем статей о мужчинах. В российской команде Википедии всего 5 женщин на 80 мужчин — и большинство ссылок на женские имена остаются красными, потому что их страницы просто еще не созданы. Новый марафон WikiGap посвящен именно статьям о женщинах и получил название «Женщины в красном». Любая статья, написанная об известной женщине, может получить свою награду. Призы — подарочные карты магазинов IKEA , H&M и наушники шведской фирмы Urbanears. Для участия не обязательно быть автором, ты можешь поддержать проект, продвигая его в социальных сетях, предлагая персоны, о которых должны быть созданы статьи, предлагая авторитетный источник, который можно использовать для написания статей о женщинах. Ты также можешь добавлять изображения со свободной лицензией к уже готовым статьям в рамках проекта #VisibleWikiWomen, улучшать уже созданные статьи и переводить их с одного языка на другой. За каждый материал, удовлетворяющий требованиям, участница получит 1 балл. Жюри может отметить объём и качество, стиль и оформление дополнительными баллами. За создание статьи о персоне, уже описанной в Шведской Википедии, баллы начисляются с двойным коэффициентом, то есть за нее конкурсантка может получить от 2 до 6 баллов. Для тех, кто еще не умеет писать вики-статьи, участница русскоязычной команды Софья Багдасарова составила специальное обучающее видео. Кроме того, после окончания марафона ты можешь получить официальный сертификат участия от ЮНЕСКО . Подробную информацию об участии также можешь прочитать на сайте проекта. https://meta.wikimedia.org/wiki/Wiki4Women/ru Подведение итогов состоится 30 апреля 2018 года.