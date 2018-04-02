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Минеральная вода бывает опасна
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Минеральная вода бывает опасна 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
«ВМ» спросила у москвичей, пьют ли они бутилированную воду и если да, то сколько и какую.
Эдуард Авров, менеджер по продажам:
— Мне кажется, сейчас все пьют бутилированную воду: кулеры есть в каждом офисе. Но о качестве этой воды, думаю, никто ничего толком не знает. Равно как и о том, моет ли кто-то эти пластиковые бутылки и не истек ли у них срок годности — как у тары. Остается надеяться только на добросовестность поставщика.
Ирина Савельева, домохозяйка:
— Я раньше заказывала бутыли с питьевой водой. А потом установила под раковиной фильтр для доочистки питьевой воды. Вкус у воды другой, это факт. А качество меня вполне устраивает.
Альбина Рогова, врач:
— Проблема в том, что люди часто путают лечебную минеральную и столовую питьевую воду. А лечебную минеральную, между прочим, нельзя пить бесконтрольно, особенно если у вас есть какие-нибудь заболевания желудочно-кишечного тракта, печени или почек или поджелудочной железы. Может быть обострение. В общем, внимательно читайте этикетку.
Евгений Катаев, IT-инженер:
— Обратил внимание, что сейчас в каждом сетевом магазине есть питьевая вода под своей маркой. И она стоит в 2–3 раза дешевле обычной. Я именно ее и покупаю, потому что по вкусу одну воду от другой вообще не отличаю.
Алиса Караваева, работник почты:
— Когда едем на дачу, покупаю дочери детскую питьевую воду. Мы пьем из скважины на участке, но эта вода, мне кажется, довольно жесткая и ребенку не подходит. А детская — мягкая.
Тарас Ревенко, студент:
— Воду в бутылках покупаю только в жару, когда долго гуляю. А в остальное время пью обычную, из-под крана. В Москве, мне кажется, она вполне чистая.
Михаил Луговой, волонтер-эколог:
— Сам я питьевую воду из бутылок не употребляю. Не хочу плодить пластик, который не разлагается. А еще я бы хотел предупредить всех москвичей — не использовать пластиковые бутылки по второму-третьему кругу. У них есть свой срок годности, после которого из бутылок в воду могут выделяться поливинилхлорид и другая «химия».
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