Минеральная вода бывает опасна

«ВМ» спросила у москвичей, пьют ли они бутилированную воду и если да, то сколько и какую.

Эдуард Авров, менеджер по продажам:

— Мне кажется, сейчас все пьют бутилированную воду: кулеры есть в каждом офисе. Но о качестве этой воды, думаю, никто ничего толком не знает. Равно как и о том, моет ли кто-то эти пластиковые бутылки и не истек ли у них срок годности — как у тары. Остается надеяться только на добросовестность поставщика.

— Я раньше заказывала бутыли с питьевой водой. А потом установила под раковиной фильтр для доочистки питьевой воды. Вкус у воды другой, это факт. А качество меня вполне устраивает.

Альбина Рогова, врач:

— Проблема в том, что люди часто путают лечебную минеральную и столовую питьевую воду. А лечебную минеральную, между прочим, нельзя пить бесконтрольно, особенно если у вас есть какие-нибудь заболевания желудочно-кишечного тракта, печени или почек или поджелудочной железы. Может быть обострение. В общем, внимательно читайте этикетку.

— Обратил внимание, что сейчас в каждом сетевом магазине есть питьевая вода под своей маркой. И она стоит в 2–3 раза дешевле обычной. Я именно ее и покупаю, потому что по вкусу одну воду от другой вообще не отличаю.

Алиса Караваева, работник почты:

— Когда едем на дачу, покупаю дочери детскую питьевую воду. Мы пьем из скважины на участке, но эта вода, мне кажется, довольно жесткая и ребенку не подходит. А детская — мягкая.

Тарас Ревенко, студент:

— Воду в бутылках покупаю только в жару, когда долго гуляю. А в остальное время пью обычную, из-под крана. В Москве, мне кажется, она вполне чистая.

Михаил Луговой, волонтер-эколог:

— Сам я питьевую воду из бутылок не употребляю. Не хочу плодить пластик, который не разлагается. А еще я бы хотел предупредить всех москвичей — не использовать пластиковые бутылки по второму-третьему кругу. У них есть свой срок годности, после которого из бутылок в воду могут выделяться поливинилхлорид и другая «химия».