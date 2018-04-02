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Никита Турчин пришел на «Дом-2» ради девушки
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Никита Турчин пришел на «Дом-2» ради девушки 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Башкирский маг из «Битвы экстрасенсов» Никита Турчин попал в шоу «Дом-2». 17-летний ключник пришел на проект ради одной из участниц, но чтобы завоевать ее сердце, ему пришлось пройти испытание.
— Мне всего 17, я еще несовершеннолетний, но с письменного разрешения родителей я оказался здесь. Они поддерживают меня в этом стремлении, — рассказал юный участник проекта.
Молодой маг сразу определился с симпатией. Роковой любовью Турчина стала Каролина Бабенко, 19-летняя красавица из Волгограда, которая сама попала в «Дом-2» две недели назад. Не став долго ждать, Турчин прямо во время самопрезентации подошел к Каролине и предложил ей загадать желание.
— Есть такой ритуал — красная нить желаний. Вот ключи, над которыми я провел ритуал. Пока я буду завязывать нить, ты должна проговорить про себя желание в настоящем времени. Как только нить порвется, желание исполнится, — заявил Никита, повязав красную нитку на руке Каролины.
Только через несколько минут Никита признался, что таким способом привязал Каролину к себе.
— Нужно давать дорогу молодым, а не сидеть на насиженных местах, — пояснил Никита свой выбор и дал прогноз, кто в скором времени покинет проект.
Для ключника сразу устроили испытание — ему необходимо было угадать, в какой из трех машин спрятали Диму — главного соперника за сердце Каролины, а в какой — саму девушку. Чтобы пройти испытание, юноше пришлось прибегнуть к помощи чемоданчика для проведения ритуала. Используя огонь и традиционную связку ключей, Никита пошел искать любовь. Остальные участники с интересом наблюдали за происходящим. Угадать машину, где был Дима, оказалось просто, а вот с машиной Каролины Никита не справился.
В конце выпуска участники должны были проголосовать против двух из шести новых лиц на проекте. Из шоу сразу выставили новеньких девушек, а вот к Никите участники были снисходительны — ни один из них не проголосовал против.
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