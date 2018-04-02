Как изменить цвет папок в macOS

Как изменить цвет папок в macOSОказывается, стандартными средствами macOS можно за пару минут изменить цвет любой папки. Так получится удобно разделить большой диск с документами, отделить одни проекты от других или просто разнообразить рабочий стол системы.

Вот, что нужно для смены цвета папок:

1. Открываем свойства нужной папки через контекстное меню или при помощи сочетания клавиш Command + I.

2. Нажимаем ни иконку и копируем её через меню Правка — Копировать или через горячую клавишу Command + C.

3. Запускаем стандартное приложение Просмотр и выбираем Файл — Новый из буфера обмена (Command + N).

4. Выделяем первое изображение и выбираем Инструменты — Настроить цвет (Command + Option + C).

5. При помощи ползунков Насыщенность, Температура и Оттенок настраиваем нужный цвет.

6. Когда цвет выбран нажимаем Правка — Выбрать все (Command + A) и Правка — Копировать (Command + C).

7. Возвращаемся в свойства папки и выбираем Правка — Вставить (Command + V). Иконка папки изменится, после этого можно закрывать свойства.

Так можно изменить цвет и оттенок любой папки на Mac.

⭐ Спасибо re:Store за полезную информацию.