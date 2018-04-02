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Как изменить цвет папок в macOS
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Как изменить цвет папок в macOS 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Как изменить цвет папок в macOSОказывается, стандартными средствами macOS можно за пару минут изменить цвет любой папки. Так получится удобно разделить большой диск с документами, отделить одни проекты от других или просто разнообразить рабочий стол системы.
Вот, что нужно для смены цвета папок:
1. Открываем свойства нужной папки через контекстное меню или при помощи сочетания клавиш Command + I.
2. Нажимаем ни иконку и копируем её через меню Правка — Копировать или через горячую клавишу Command + C.
3. Запускаем стандартное приложение Просмотр и выбираем Файл — Новый из буфера обмена (Command + N).
4. Выделяем первое изображение и выбираем Инструменты — Настроить цвет (Command + Option + C).
5. При помощи ползунков Насыщенность, Температура и Оттенок настраиваем нужный цвет.
6. Когда цвет выбран нажимаем Правка — Выбрать все (Command + A) и Правка — Копировать (Command + C).
7. Возвращаемся в свойства папки и выбираем Правка — Вставить (Command + V). Иконка папки изменится, после этого можно закрывать свойства.
Так можно изменить цвет и оттенок любой папки на Mac.
⭐ Спасибо re:Store за полезную информацию.
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Я был в Стамбуле 2 дня без визы. Вот впечатления Можно брать. Миниатюрная цепная пила Bosch Можно брать. Кроссовки от Puma и Союзмультфильма
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