«Женской дружбы не существует»: Катя Жужа обратилась к бывшим подругам

Конфликт, завязавшийся между Катей Жужей и Ксенией Бородиной еще в январе, до сих пор не утихает. В своем Инстаграме Жужа сделала очередную обличительную запись, посвященную бывшим подругам.

«Давайте начистоту. Женской дружбы не существует», — безапелляционно начала Жужа, в очередной раз подняв тему своей неудавшейся дружбы с Ксенией Бородиной. По словам Екатерины, она благодарна бывшим подругам за приятное общение, но поняла, что на данный момент продолжать его не хочет: «Короче, бабы. Я вас любила. И где-то продолжаю любить. С вами было круто. Я благодарю свою бывшую подругу за то, что перевела мне 100 рублей на карту, когда мне было нужно. Что „содержала“ меня, мою дочь, собаку и собаку собаки, если угодно, если от того, что именно ЭТО — показатель нашей дружбы». Тем не менее, Жужа не исключает возможности когда-нибудь возобновить общение, хотя сомнительно, чтобы этого захотела другая сторона, ведь грызня между женщинами продолжается уже 2 месяца и конца этому не видно — сейчас следящие за конфликтом поклонники ожидают «хода» от Бородиной.

Разборки между Бородиной и Жужей уже успели надоесть даже самым преданным из их поклонниц, а очередной попыткой обсудить произошедшее Екатерина даже настроила их против себя. В комментариях уверены, что девушка просто пытается заработать на своих проблемах, но делает это до крайности неумело, особенно в том, что касается умения грамотно излагать свои мысли: «Такое ощущение, что это Кличко писал» «Видать накатала пост по пьяни. Полная бредятина! А тебя ведь и правда узнали благодаря Ксюхе» «Не надоело?! Одно и тоже по кругу, лишь бы привлечь внимание все мусолишь одну и ту же тему практически в каждом посте» «Генератор фраз, поток сознания. Не оформились мысли ещё, видно, не отпустило пока» «Сама поняла вообще что написала? я считаю, что сама во всем виновата» «Да уж… с словарным запасом и умением высказать свои мысли совсем все плохо» По словам Жужи, гораздо более важным событием в ее жизни является появление в их с дочерью семье нового питомца — собаки из приюта, однако верят ей мало, ведь собака, в отличие от измусоленной ссоры, упоминается лишь вскользь.

Любопытно, что совсем недавно Жужа призналась, что совершенно не разбирается в людях, из-за чего порой оказывается в неприятных ситуациях. Тогда ведущая пространно написала о том, что ее кто-то предал и поклонники предпочли ее поддержать, отметив, что из таких неприятных ситуаций можно извлечь ценный урок.