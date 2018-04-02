В России появятся новые критерии для выявления фальсификата

Одним из главных критериев, по мнению ФАНО, может стать серия специальных ГОСТов, по которым и будут проводиться проверки на фальсификат. Потому что сегодня единых требований не существует. Все зависит от конкретных технических возможностей проверяющих.

Под фальсификатом пищевых продуктов понимается изменение их состава для удешевления производства. При этом производители не заявляют на этикетке реальные ингредиенты, из которых изготовлен продукт. Иначе — не продашь. Чаще всего недобросовестные производители фальсифицируют молочную продукцию, используя заменитель молочного жира — смесь растительных жиров, в том числе гидрогенизированных, содержащих трансжиры. Опасно ли употребление фальсифицированных продуктов в пищу? По мнению научного руководителя исследовательского Центра питания и биотехнологии Виктора Тутельяна, фальсификат может быть разный — и опасный, и безвредный, но вводящий потребителя в заблуждение.

"Если, например, в сок добавляют искусственный краситель — это вредно для здоровья. Ну а если в колбасные изделия кладут белковый продукт, полученный путем переработки шкур животных и содержащий коллаген, — это не опасно. Просто пищевая ценность колбасы снижается на 20 процентов, так как коллаген задерживает жидкость в готовом продукте". А вот если постоянно употреблять в пищу трансжиры, то, как уточняет начальник лаборатории химии пищевых продуктов центра питания Владимир Бессонов , повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний, что может привести к развитию ишемической болезни сердца и, как следствие, к инсультам и инфарктам. Считается, что опасная для человека доза — 3 грамма трансжиров в день. Но одно дело если человек добровольно ест торт с маргарином, в котором много трансжиров, и совсем иное, когда человек покупает вроде как дорогой натуральный сыр, не подозревая, что он тоже сделан из растительных жиров.

Для ужесточения ответственности недобросовестных производителей в середине прошлого года в КоАП был внесен целый раздел, посвященный фальсификату. Он установил несколько штрафов и мер ответственности. Так, если производители и продавцы (причем как юрлица, так и индивидуальные предприниматели) знали, что выпускают и продают фальсификат, но продолжали это делать, то сначала на них наложат невысокие штрафы — максимум до 10 тысяч на владельцев ИП и до 30 тысяч — на юрлиц. Однако если после проверки надзорных органов они не приостановили производство и реализацию продукции, то для индивидуалов штраф вырастет до 40 тысяч рублей, а для юрлиц — до полумиллиона.

Опасная для человека доза — 3 грамма трансжиров в день