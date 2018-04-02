Бигль узнает, кто в доме хозяин

Собака — друг человека. Так думают хозяева, заводя себе питомца. Но когда семейная пара Александр и Анастасия завели бигля по кличке Мартин, они и подумать не могли, что этот миляга превратит их жизнь в сущий кошмар.

Мартин ни минуты не сидит на месте, постоянно носится по квартире, круша все, что попадается на пути. Ну а авторитетов для собаки вообще не существует: он огрызается, когда Анастасия или Александр пытаются остановить его, а если хозяева будут настойчивы, цапнет без размышлений. Чтобы обуздать нрав питомца, хозяева стали закрывать его в клетку, но в ней бигль воет, как дьявол, а потом, вернувшись на волю, мстит своим обидчикам.

В такой ситуации семье мог помочь только Виталий Орлов — кинолог и ведущий проекта НТВ «Кто в Доме хозяин?». Специалист объяснил Александру и Анастасии, что бигль — очень темпераментная порода. Этим животным нужна регулярная физическая нагрузка, иначе будут возникать серьезные проблемы с их воспитанием. Также очень важно разграничивать периоды отдыха и активности собак, чтобы всю энергию питомец реализовывал во время прогулки.

Виталий показал, как заниматься с Мартином, чтобы по-настоящему вымотать его на улице, и как правильно обращаться с ним дома. Теперь у хозяев есть все инструменты, чтобы справиться со своим любимцем.

Удастся ли Анастасии и Александру применить наставления Виталия Орлова на практике зрители НТВ узнают в субботу, 7 апреля, в 9:15 утра.

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