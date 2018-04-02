Любовь на троих, смерть для одной: новые подробности загадочной гибели 18‐летней супермодели Иваны Смит

Секс, алкоголь и наркотики смешались в истории бельгийско‐голландской модели, уехавшей покорять Куала‐Лумпур и выпавшей из окна одного из небоскребов. Подробности загадочного дела — в материале «360».

Instagram / Ivana Smit

Ее карьера, как и жизнь, только начиналась — Иване Смит было всего 18 лет, но она уже успела принять участие в показах мод Chanel и ряда других известных брендов, а также стать звездой светских вечеринок в Куала-Лумпур

7 декабря 2017 года, бездыханное тело супермодели обнаружили на балконе одного из роскошных кондоминиумов в престижном районе столицы Малайзии. На покойной не было ни одежды, ни обуви. Позже выяснилось, что она выпала с другого балкона квартиры на 20-ом этаже. В ней жила богатая семья: американский бизнесмен, его жена родом из Казахстана, их пяти

летняя

дочь и няня.

Супругов сначала задержали, но выпустили через две недели. Местная полиция закрыла расследование — вроде бы, девушка выпала случайно. Но ее смерть не дает покоя родственникам и друзьям. Они подозревают, что Ивану могли убить после, длившейся всю ночь,

секс-вечеринки

и теперь коррумпированные полицейские покрывают преступников.

Как погибла Ивана

Последние дни своей жизни Ивана вела бурную богемную жизнь. Ей платили за модельные показы в ночных клубах, там же она встречала новых знакомых. Известно, что модель не скрывала своего пристрастия к алкоголю и наркотикам.

У Иваны, недавно порвавшей со своим бойфрендом, в Куала-Лумпур

появился новый парень, тоже приезжий из Европы. На во время бурных вечеринок она могла вести себя откровенно. На одной из них, Ивана встретила Алекса и Луну — семейную пару Джонсонов. Муж торгует криптовалютой, а его жена, родившаяся в Казахстане, известна как светская львица. Супруги начали опекать эффектную фотомодель, их нередко видели вместе на вечеринках и тусовках. В ночь своей смерти, Ивана покинула очередной ночной клуб вместе с Джонсонами — камера клуба зафиксировала, как ее, видимо пьяную, на руках уносил Алекс. Через несколько часов девушка будет мертва.

Судмедэкспертиза обнаружила в крови Иваны повышенное содержание алкоголя, а также следы кокаина и амфетаминов. По официальной версии, она погибла случайно, перегнувшись в невменяемом состоянии через низкий парапет балкона.

Потрясенные гибелью Иваны, ее родители доставили тело в Нидерланды. Здесь его повторно исследовал местный патологоанатом. Он нашел на теле погибший несколько синяков на руках и затылке. Хотя они могли появиться в результате падения, это еще больше укрепило подозрения родителей, что смерть их дочери была неестественной.

Публикация от Ivana Smit (@ivana_smit)

11 Ноя 2017 в 8:19 PST Версия Алекса и Луны

Чтобы снять с себя подозрения, хозяева «нехорошей квартиры» рассказали таблоиду Daily Mail (DM) о своих отношениях с девушкой.

Кого-то их откровения могут шокировать.

Алекс и Луна подтвердили слухи, что они свингеры. Ранее, в британской прессе писали, что обеспеченная пара нередко устраивала у себя дома

секс-вечеринки, на которые приглашались фотомодели. По их словам, они не хотели открывать детали своей личной жизни, но вынуждены это сделать, чтобы максимально откровенно рассказать о случившимся —

из-за частых упоминаний в прессе им стали угрожать и звонить неизвестные. Также, они уверяют, что считали Ивану 26-летней, якобы именно этот возраст она назвала при первом знакомстве.

По словам супругов, в ночи гибели Иваны, они втроем весело отдыхали в различных клубах, а под утро приехали к ним домой. Здесь тусовщики еще какое-то время общались — Ивана даже успела отправить селфи своему парню и написать, что с ней все в порядке. Утром Луна отвезла дочку в школу. Когда она вернулась, то Алекс лежал с девушкой на кровати. Почти сразу Луна и Ивана занялись сексом. После этого жена тоже уснула. Последнее, что она помнит как Ивана ходила по комнате, разговаривала сама с собой и смеялась. По ее словам, днем она проснулась и обнаружила брошенную одежду, телефон и вещи Иваны, но решила, что та взяла первую попавшуюся женскую одежду и ушла на фотосъемку, о которой раньше рассказывала.

Супруги отрицают свою причастность к смерти модели. По одной из версий, она могла

что-то выронить на кондиционер под балконом, полезла за вещью и потеряла баланс.

Что же произошло на самом деле? Отец Иваны Марсель уверен, что синяки и не слишком адекватное состояние дочери, попавшее на камеры наблюдения, указывают на то, что ее убили. Он нанял британского телеведущего и частного детектива Марка

Вильямса-Томаса

в надежде докопаться до истинных причин гибели своей дочери — тот подтвердил его подозрения. Но полиция

Куала-Лумпур, похоже, считает иначе и не собирается продолжать расследование.

Теперь миссия всей моей жизни — найти тех, кто сделал это с ней и добиться для них пожизненного заключения или смертной казни

— Марсель Смит, цитата по DM.

Публикация от Ivana Smit (@ivana_smit)

19 Ноя 2017 в 7:30 PST Молодость Иваны

Детство Иваны Смит нельзя назвать несчастным, но и счастливым тоже. Всю жизнь девушка, имевшая голландское и бельгийское гражданство, разрывалась между Европой и Азией.

Ее родители были так заняты семейным бизнесом, что отправили девочку из Нидерландов в Малайзию, где она воспитывалась в семье деда. В возрасте 13 лет Ивана переехала обратно к родителям, на этот раз в Бельгию, но не была там счастлива и вернулась в Куала-Лумпур. За два года до смерти, она последний раз приехала в Бельгию и встретила свою первую любовь. «Она пыталась почувствовать себя своей в Европе. У нее был бельгийский бойфренд, они жили вместе», — приводит DM слова дяди Иваны Фреда Вейнхолда.

Девушка с необычной внешностью и ростом 180 сантиметров начала заниматься модельным бизнесом еще в Малайзии, где заняла третье место на конкурсе супермоделей. Она пользовалась определенной популярностью и работала с мировыми брендами. Когда ей исполнилось 18 лет, Ивана даже дошла до финала конкурса «Бельгийские

топ-модели

». Но вдруг она все бросила, рассталась с бойфрендом и вернулась в Малайзию, на этот раз уже навсегда.

Ивана обещала приехать в Бельгию для участия в финале конкурса, но вернулась уже в гробу

— Фред Вейнхолд, цитата по DM.