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Этот парень выбрил на затылке портрет Мишель Обамы: глупо или красиво?
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Этот парень выбрил на затылке портрет Мишель Обамы: глупо или красиво? 

Peopletalk 41 минуту назад
Фото: Peopletalk
Думаешь, сделать опаловое окрашивание волос — это необычно? А что насчет портрета у себя на затылке?! Именно такая идея пришла в голову дизайнеру Нолану Беку — и он попросил своего стилиста Леброна Джеймса выбрить лицо бывшей первой леди США Мишель Обамы у себя на голове (кстати, стрижка заняла порядка трех часов).
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«Я выбрал Мишель, потому что она одна из самых элегантных женщин. Она сильная, умная, веселая и вдохновляющая, — написал у себя на странице в Instagram Нолан. — Правда, моя мама не оценила такого креатива. А вот моим фолловерам понравилась задумка, и я уверен, кто-то точно захочет повторить мой эксперимент. Кстати, я планирую раз в месяц менять портреты, хочу сделать лица Сигурни Уивер (68), Шерил Сэндберг (48) и Сесиль Ричардс (60)».
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/etot-paren-vybril-na-zatylke-portret-mishel-obamy-glupo-ili-krasivo/
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