Кайя Гербер показала длинные ноги в мини-бикини, но удивила отсутствием талии

К фигуре дочери Синди Кроуфорд в последнее время приковано повышенное внимание. Дело в том, что Кайю Гербер уже неоднократно обвиняли в излишней худобе и упрекали в пропаганде анорексии. Сама же девушка никак не реагировала на критику. Но, кажется, Кайя все-таки прислушалась к мнению людей. На днях папарацци сфотографировали модель на пляже в Майами. Кайя вместе с подругой наслаждалась отдыхом в черном бикини.

На фото Гербер демонстрирует, без сомнения, стройную фигуру, но при этом у девушки нет никаких признаков излишней худобы. Более того, у модели с трудом прослеживается талия, хотя раньше Кайя могла похвастаться идеальными параметрами.

А как тебе фигура юной модели?

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Фото:East News, Instagram