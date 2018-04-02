Ещё
Кайя Гербер показала длинные ноги в мини-бикини, но удивила отсутствием талии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кайя Гербер показала длинные ноги в мини-бикини, но удивила отсутствием талии 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
К фигуре дочери Синди Кроуфорд в последнее время приковано повышенное внимание. Дело в том, что Кайю Гербер уже неоднократно обвиняли в излишней худобе и упрекали в пропаганде анорексии. Сама же девушка никак не реагировала на критику. Но, кажется, Кайя все-таки прислушалась к мнению людей. На днях папарацци сфотографировали модель на пляже в Майами. Кайя вместе с подругой наслаждалась отдыхом в черном бикини.
На фото Гербер демонстрирует, без сомнения, стройную фигуру, но при этом у девушки нет никаких признаков излишней худобы. Более того, у модели с трудом прослеживается талия, хотя раньше Кайя могла похвастаться идеальными параметрами.
А как тебе фигура юной модели?
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:East News, Instagram
WMJ.ru: последние новости
«Идеально стройную» Ким Кардашья высмеяли за нелепый фотошоп Йога, пилатес или кроссфит? Названы самые непопулярные виды тренировок Жизнь в США, работа на ТВ и супруг: изучаем Instagram дочери Ирины Родниной — 32-летней Алены Миньковской
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Провинциалка отправила дочь в Москву и пожалела249
«Ужас»: Началову спросили, что у нее с грудью1
Как выглядит самая старая живая Барби2
Певцов и Дроздова показали приемную дочь31
Дапкунайте призналась, что использует майонез2
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
03:50
Иван Охлобыстин о страшной болезни дочери Вари
Звёзды
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
00:27
Квитко показала странные пятна на огромной груди
Звёзды
01:50
Дочь Деми Мур поделилась откровенным фото
Звёзды
01:18
Певцов и Дроздова показали приемную дочь
Звёзды
00:27
Шишкова «лишила себя зрачка»
Звёзды
00:51
Известные женщины, выбравшие молодых возлюбленных
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение