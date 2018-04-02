Абьюз, фэтфобия и другие слова, которые используют феминистки

Слова, которые знает каждая феминистка.

Абьюз — вид насильственного поведения в отношениях. Абьюзер унижает, оскорбляет и манипулирует своей жертвой. Абьюзивное поведение может привести к стокгольмскому синдрому у жертвы.

Газлайтинг — вид психологического насилия, при котором жертва начинает сомневаться в своей объективности, а также в самой реальности.

Интерсекциональный феминизм — идея о том, что женщины с разным опытом сталкиваются и борются с дискриминацией по-разному.

Мизандрия — ненависть и неприязнь к мужчинам, может появиться после насилия.

Мизогиния — ненависть и неприязнь к женщинам. Вот ее некоторые проявления: унижение, психологическое и физическое насилие, дискриминация по половому признаку и сексуальная обективация.

Мэнспрединг — мужская привычка сидеть в транспорте, широко расставив ноги, при этом стесняя сидящих рядом и создавая для них неудобства. Термин мэнспрединг (manspreading — от слов «мужчина» и «раскидываться») впервые появился в 1915 году в социальной рекламе, посвященной поведению в общественном транспорте, а в 2015 году вошел в онлайн-версию Оксфордского словаря.

Скинни-шейминг — высмеивание худых людей, особенно тех, кто стремиться к похудению, несмотря на свою худобу. Скинни-шейминг и фэтшейминг опасны тем, что приводят к расстройству приема пищи.

Фэтфобия — по аналогии с гомофобией — неуважение к людям немодельной внешности, и даже страх перед ними.

Фэтшейминг — оскорбление людей немодельной внешности. Важно, что само по себе слово «толстый» неоскорбительно, как и слова «худой», «высокий», «низкорослый».

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