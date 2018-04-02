Как семейство Кардашьян-Дженнер отпраздновало Пасху? 

У семейства Кардашьян-Дженнер есть давняя традиция собираться на все праздники вместе! Пасха не стала исключением. Ким (37), Кортни (38) и Кайли (20) приехали на торжество в доме Крис Дженнер. Для самых маленьких членов клана заботливая бабушка подготовила отдельный столик, украсив его пасхальными яйцами.
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Особняк выглядел изумительно: все в цветах, зелени и кроликах.
Главным украшением стал громадный пасхальный кролик из розовых цветов, на фоне которого фотографировался Трэвис Скотт (25). Кстати, это очень мило, что он присоединился и отпраздновал Пасху с Кайли и Сторми. Значит, у наших любимчиков дела идут в гору!
Stormi’s first Easter! 👶🏽 4/1/18 A post shared by Kylie Jenner (@kyliesnapchat) on Apr 1, 2018 at 3:13pm PDT К сожалению, на праздник не смогли прийти Хлои Кардашьян (33) (подготовка к родам занимает слишком много сил, ведь они уже в следующем месяце), Кендалл Дженнер (22), которая путешествует по Шанхаю, и Роб Кардашьян (31) (по непонятной причине). Надеемся, что он хотя бы не встречался с бывшей девушкой Блэк Чайной (29).
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kak-semejstvo-kardashyan-dzhenner-otprazdnovalo-pashu/