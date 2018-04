Как семейство Кардашьян-Дженнер отпраздновало Пасху? 

все слайды

Особняк выглядел изумительно: все в цветах, зелени и кроликах.

Stormi’s first Easter! 👶🏽 4/1/18 A post shared by Kylie Jenner (@kyliesnapchat) on Apr 1, 2018 at 3:13pm PDT К сожалению, на праздник не смогли прийти Хлои Кардашьян (33) (подготовка к родам занимает слишком много сил, ведь они уже в следующем месяце), Кендалл Дженнер (22), которая путешествует по Шанхаю, и Роб Кардашьян (31) (по непонятной причине). Надеемся, что он хотя бы не встречался с бывшей девушкой Блэк Чайной (29).