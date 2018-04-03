10 качеств идеальных суперженщин, которые всех раздражают

Они всегда правы О чем бы ни зашел предмет разговора, эти женщины заранее знают ответ. И не так важно, что он может быть неверным. Главное, что это их собственное мнение, с которым лучше не спорить — себе дороже. Поэтому единственный вариант — выслушать совет суперженщины и поступить так, как вы считаете нужным. Они самые красивые. И не спорьте! О вкусах, как говорится, не спорят, вот только эти женщины действительно уверены в своей неотразимости, и никто не в силах их переубедить. С одной стороны, такая уверенность, конечно, делает жизнь намного легче и интереснее, а с другой — действует на нервы окружающим, у которых, на минуточку, собственные представления о красоте. Они умнее всех Идеальные женщины стараются продемонстрировать окружающим свой блестящий ум и непревзойденные способности. Они с одинаковым успехом могут разбираться в квантовой физике, модных тенденциях и произведениях искусства. Только вот, увы, далеко не всем дамам хватает ума не доказывать окружающим и мужчинам в том числе, что они самые-самые, а вместо этого спокойно заниматься своим делом. Они находят позитив во всем Это, конечно, важное качество, но равно до того самого момента, когда вы пытаетесь вызвать у них сочувствие, рассказывая, что ваша жизнь разбита вдребезги и нужно начинать все сначала, а они перебивают словами: «Это еще что, вот у моей соседки случилось действительно горе. А у тебя все это мелочи. Главное, что сама жива и здорова». Спасибо за поддержку, как говорится. Они могут окружить вас своей любовью На самом деле они пытаются контролировать вашу жизнь, объясняя это тем, что они же волнуются о вас, поэтому им необходимо знать, где вы и с кем. Но есть в этом и свои плюсы. Они действительно вас любят и стараются сделать все, чтобы вам угодить. Например, исполнить ваше заветное желание или порадовать очередным милым подарком. Они излучают доброту и заботу А точнее, они просто жить не могут без того, чтобы не взять кого-либо под свою опеку. Неважно, будет ли это домашний питомец, соседский ребенок, собственный муж или просто незнакомый человек, потерявший ориентиры в жизни. Это, конечно, приятно. Но лишь до определенного момента, пока их забота не начинает душить и действовать на нервы. Они создадут уют везде, где только можно А точнее, они перевернут весь дом вверх дном ради того, чтобы создать идеальную, по их мнению, атмосферу. На самом деле можно было бы вполне обойтись без всяких этих мелочей, аксессуаров, элементов декора или красивой посуды, но только не в случае с суперженщинами. Они потратят последние средства на то, чтобы найти эффектные предметы, которые гармонично впишутся в интерьер. Кстати, на рабочем месте они тоже создадут уют и будут поддерживать идеальный порядок, чего бы им это ни стоило. Они сильные Поэтому со всеми проблемами справятся самостоятельно. А еще и ваши проблемы тоже могут решить заодно. Просто потому, что им это не в тягость. При этом они позиционируют себя в отношениях исключительно в качестве равноправного партнера, готового не только подставить плечо в случае необходимости, но и вообще взять решение всех вопросов на себя. Потому что они лучше знают, как и что нужно делать. Они лидеры Соответственно, вам придется смириться с тем, что вы будете ведомым в этих отношениях и станете беспрекословно выполнять все, о чем вас попросят. При этом идеальным женщинам удается одинаково хорошо и дом содержать в чистоте, и добиваться высот в карьере, и еще устраивать личную жизнь друзей. Ну так, на всякий случай. Они с радостью дадут совет или укажут на ваши ошибки Тактичность — это не про них. Они считают, что нет ничего лучше правды, поэтому будут указывать вам на ваши же недочеты или рассказывать вам, как нужно поступить в той или иной ситуации. Безусловно, они это делают не специально, просто им действительно кажется, что так будет лучше для всех. Вы, конечно, можете прислушаться к этим советам, но тогда не ищите потом виноватых, если вдруг все пойдет не так, как вы планировали. Фото: Shutterstock