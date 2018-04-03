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СМИ: Анна Винтур покинет пост главного редактора Vogue
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СМИ: Анна Винтур покинет пост главного редактора Vogue 

Карельские вести 27 минут назад
Фото: Карельские вести
Анна Винтур
В западных СМИ не утихают разговоры о том, что издательский дом Condé Nast ждут серьезные перемены. Все больше и больше инсайдеров говорят об уходе 68-летней Анны Винтур с поста главного редактора американского Vogue, который она возглавляет уже 30 лет.
Если верить прогнозам, то Винтур покинет Vogue после июльской свадьбы своей дочери Би Шаффер и Франческо Карроззини. Правда, Condé Nast подобные планы официально отвергает пока.
Мы отрицаем эти слухи,
— ответил журналистам пресс-секретарь издательского дома и отказался комментировать планы Винтур.
Анна Винтур
Тем не менее, закулисные разговоры о перестановках продолжаются. Сообщается, что место Анны Винтур может занять Эдвард Эннинфул, который сейчас руководит британским Vogue. Даже если слухи об уходе Винтур из издательского дома подтвердятся, то недостатка в других интересных предложениях она, скорее всего, не будет испытывать. Одним из ее вероятных мест работы называют Британский совет моды, который она может возглавить. Намек на такое развитие событий некоторые увидели во время Недели моды в Лондоне, где на одном из показов Винтур сидела рядом с королевой Елизаветой II.
Королева Елизавета II и Анна Винтур
Би Шаффер и Анна Винтур
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