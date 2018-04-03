В Омске застройщика оштрафовали из-за тонких стен в детсаду в Рябиновке

Арбитражный суд Омской области рассмотрел иск Госстройнадзора Омской области к компании, которая строит в микрорайоне Рябиновка детский сад. Специалисты надзорного органа во время внеплановой проверки обнаружили, что застройщик уложил слишком тонкое перекрытие между первым и вторым этажом — вместо 561 толстой бетонной стены и 134 бетонных стен потоньше, выложили 214 тонких стен, а толстых — 459. Из-за это здание могло быть опасным для воспитанников.

Суд принял решение оштрафовать застройщика на 50 тыс. рублей и обязал его уложить новые перекрытия