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В Омске застройщика оштрафовали из-за тонких стен в детсаду в Рябиновке
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В Омске застройщика оштрафовали из-за тонких стен в детсаду в Рябиновке 

АиФ-Омск 38 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Арбитражный суд Омской области рассмотрел иск Госстройнадзора Омской области к компании, которая строит в микрорайоне Рябиновка детский сад. Специалисты надзорного органа во время внеплановой проверки обнаружили, что застройщик уложил слишком тонкое перекрытие между первым и вторым этажом — вместо 561 толстой бетонной стены и 134 бетонных стен потоньше, выложили 214 тонких стен, а толстых — 459. Из-за это здание могло быть опасным для воспитанников.
Суд принял решение оштрафовать застройщика на 50 тыс. рублей и обязал его уложить новые перекрытия
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