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Истмико-цервикальная недостаточность: чем это опасно во время беременности
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Истмико-цервикальная недостаточность: чем это опасно во время беременности 

Letidor.ru 24 минуты назад
Фото: Letidor.ru
Ни для кого не секрет, что существует множество причин, из-за которых у беременной женщины может произойти самопроизвольный выкидыш или аборт. Но мало кто знает, что одной из самых опасных является истмико-цервикальная недостаточность. Именно из-за этой проблемы происходит 30-40% самопроизвольных абортов.
Ульяна Валерьевна Лапай, гинеколог-репродуктолог сети Центров репродукции и генетики «Нова Клиник», рассказала «Летидору», что это за патология, по каким симптомам ее можно определить, чем она опасна и какие современные методы врачи применяют для ее лечения.
Что такое ИЦН  Истмико-цервикальная недостаточность — это ситуация, когда шейка матки и перешеек не в состоянии справиться с нагрузкой растущего плода. В итоге за счет повышенного внутриматочного давления происходит преждевременное патологическое раскрытие матки.
Симптомы ИЦН  К сожалению, клинически данная патология никак не проявляется. Лишь иногда на ранних сроках заболевания можно обнаружить кровянистые мажущие выделения, ощутить распирание в животе и тянущие боли внизу живота. Именно эти признаки должны сразу насторожить будущую маму и навести на мысль срочно обратиться за медицинской помощью.
Причины ИЦН  В большинстве случаев основной причиной данного патологического состояния является снижение тонуса мышечных волокон, формирующих мышечный сфинктер. Зачастую наиболее провоцирующими факторами истмико-цервикальной недостаточности являются травматические повреждения, а также генитальный инфантилизм и пороки матки.
Помимо этого, в зоне риска находятся женщины, которые перенесли кесарево сечение.
Чем опасно ИЦН  Уже доказано, что ИЦН представляет действительно реальную угрозу как для беременной женщины, так и для будущего ребенка. Любые, даже самые незначительные нагрузки или активные движения, могут легко нарушить целостность плодного пузыря и привести к необратимым последствиям — самостоятельному разрешению или гибели плода.
Нередко ИЦН наблюдается у пациенток с повышенным содержанием мужских гормонов в крови, а также при сочетании данной гиперандрогении с дефицитом прогестерона.
Как лечат ИЦН  В основном врачи выделяют два метода лечения данной проблемы: консервативный и хирургический.
В случае с хирургической коррекцией пациентке необходимо заранее пройти тщательные обследования и лишь затем проводить установку акушерского кольца (пессария). Пессарий устанавливают на шейку матки и затем накладывают специальные швы, за счет чего снижается основное давление и перераспределяется нагрузка на шейку матки.
Этот способ лечения считается довольно простым, не требует обезболивания и довольно легко переносится беременными.
Но, несмотря на простоту хирургической коррекции, консервативная методика имеет наибольшие преимущества для будущей мамы и ребенка.
Методика лечения безопасна, бескровна и применяется в амбулаторных условиях на любом сроке беременности. Но нужно учитывать, что такое лечение используется лишь при незначительных патологиях со стороны шейки матки.
Если во время беременности у женщины обнаружили патологическое состояние ИЦН, то необходимо сразу провести обследования, по результатам которых акушер-гинеколог назначит необходимую терапию, лечение.
Помимо этого, очень важно понимать, что промежуток между беременностями должен составлять минимум два года. А в случае планирования перед повторным зачатием будет необходимо обратиться к врачу и наблюдаться у акушера-гинеколога на протяжении всей последующей беременности.
Фото: Shutterstock.com, акушерский пессарий: автор Я. Драницкая, лицензия CC BY-SA 4.0  Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в  Facebook,
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