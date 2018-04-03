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Соседи выживают девушку из частного дома, разбирая стены
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Соседи выживают девушку из частного дома, разбирая стены 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Сначала отключили слив и газ, а теперь разбирают дом — таков результат имущественных споров соседей. Несколько лет назад родная сестра Оксаны Алексеевой продала свою долю в частном доме. Споры о том, какую именно часть жилплощади считать проданной, дошли до суда. Пока эксперты определяют границу, соседи девушки решили не терять времени.
«Они разобрали зал, портят мое имущество. В доме холодно, ветер гуляет. Когда мы хотели ставить стену, соседи нам не дали. А сейчас начали все рушить, на улице зима. Газ перекрыли и слив обрезали», — рассказала совладелица дома Оксана Алексеева.
Всю зиму девушка вынуждена использовать электрообогреватели, покупать питьевую воду и за деньги пользоваться чужим туалетом. Прежний санитарный блок соседи разобрали, так как он находился на приобретенной ими территории.
«Позавчера они сами вызвали работников, вскрыли пол, диван переставили, выдвинули шкаф. А на улице холод, сырость», — продолжает Оксана Алексеева.
Границы дозволенного специалисты должны определить на днях. Вероятность того, что Оксана может рассчитывать на большую площадь, нежели кухня и прихожая, очень высока. А значит, вполне возможно, что благодаря этой истории может появиться новая пословица: поспешишь — судебных приставов насмешишь.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги Недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — Дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
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