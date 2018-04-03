Самые опасные трюки в сексе

Необычные позы

Необычные или новые для вас позы — целое непаханое поле для сексуальных травм. К ним относятся все те позы, которые требуют специальной физической подготовки или хорошей гибкости. Например, поза «навесу без опоры» — когда мужчина просто держит женщину на руках, ни на что не опираясь. Если мужчина недостаточно физически подготовлен, предвидим следующие варианты катастрофы: он может уронить вас, свалиться вместе с вами или же, например, сорвать спину. С осторожностью относитесь к позам из серии «женский мостик» — когда женщина встает на мостик, а партнер занимает место перед ней. Здесь нужна хорошая гибкость, сила и выносливость — иначе падения или травм не миновать. Вывод: если при виде позы на страницах камасутры возникают вопросы: «это как?», «а кто здесь кто?», «это вообще люди?» и т.д., повторять ее не стоит. А если очень сильно хотите, то подготовьтесь и выясните все подробности.

Нестандартные места

Недавно мы об этом уже говорили. Необычные места привносят свою перчинку в секс. Но с их выбором надо быть осторожнее. Попытки повторить киношный эпизод секса в душе частенько приводят к ушибам и синякам. Да, это травмоопасная затея: сложно выбрать подходящую и удобную позу, вы можете поскользнуться или не удержать равновесие. Остерегайтесь экстремальных идей а-ля «минет в машине на скорости». Помните: каким бы заманчивым не казался эксперимент, он должен быть безопасным. Всегда оставляйте место для рассудительности, взвести все за и против. Лучше оставаться целыми и невредимыми, чем оказаться в подборке «самые странные травмы при сексе за всю историю человечества».

Контроль и атрибуты

В порыве страсти в голову могут прийти экстравагантные и смелые мысли. Стоп! Всегда здраво оценивайте происходящее. Если вы чувствуете, что во время секса вам не до контроля, оградите себя от всего, за чем нужно следить: свечи, включенная плита, открытый камин и т.д. Не стоит экспериментировать и с подручными средствами в качестве секс-игрушек. Особенно, если вы не уверены, что ложка или электрическая зубная щетка подходят для этих целей. Не стоит находить новое применение секс-игрушкам, если они для этого не предназначены: например, не все вибраторы водонепроницаемые и не все игрушки подходят для анальных игр — их размеры и функционал могут просто травмировать. Для этого существуют специальные игрушки, например, анальные елочки.

Техники

Недостаточно просто прочитать или посмотреть про новую технику — здесь нужна практика, для начала на тренажерах. А еще везде есть свои нюансы, которые нужно знать. Мануальные техники, например, делаются только с силиконовой смазкой (она долгоиграющая) и ни в коем случае не на сухую. Если, конечно, не хотите устроить пытку для возлюбленного. Технику «Глубокое горло» нужно специально отрабатывать, а еще лучше не стесняться и сходить на курсы, где все объяснят и покажут. Ведь с непривычки можно сильно повредить горло.