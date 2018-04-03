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Бармен-шоу, рецепты сочного мейкапа и Dj-сет: «Мой Центр Амвэй» приглашает уфимцев на вечеринку
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Бармен-шоу, рецепты сочного мейкапа и Dj-сет: «Мой Центр Амвэй» приглашает уфимцев на вечеринку 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
7 апреля пройдёт яркая тусовка в «Моем Центре Амвэй» по случаю старта продаж тонизирующего напитка XS™ Power Drink* с новым вкусом «Испанский апельсин».
Праздник начнётся с виртуозного бармен-шоу и дегустации нового напитка. Каждый сможет стать участником мастер-класса по приготовлению освежающих коктейлей. Девушек ждёт встреча с профессиональным визажистом и мастер-класс по весеннему мейкапу с обзором свежих трендов beauty-индустрии. А любителей зажигательных треков порадует легкий Dj-сет и танцевальный флешмоб с одним из лучших танцоров города. И всё это в сопровождении квестов, ярких селфи, розыгрышей и призов всем участникам.
Присоединяйтесь к событию и вливайтесь в образ жизни, наполненный драйвом и движением.
Место встречи — «Мой Центр Амвэй» (ул. Менделеева, 205а, ТЦ «Башкирия Лайфстайл Центр», 2 этаж), 7 апреля
Старт программы — 16:00. Вход свободный, участие бесплатное. Возрастное ограничение мероприятия: 12+.
*Информация о продукте на сайте Amway.ru/xs-powerdrink.
**«Мой Центр Амвэй» — это новый формат торгового центра компании Amway, в котором можно не только познакомиться с продукцией и протестировать ее, но также увлекательно и полезно провести свободное время: поучаствовать в мастер-классах и получить консультацию специалистов о состоянии кожи лица и физиологических параметрах тела с использованием компьютерной диагностики высокотехнологичных аппаратов A-one и Keito. Подробнее: Amway.ru/amway-new-center.
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