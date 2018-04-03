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Модель Victoria’s Secret уличили в хранении наркотиков
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Модель Victoria’s Secret уличили в хранении наркотиков 

360tv.ru 44 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Модель Мэгги Лейн арестовали за употребление марихуаны. Полиция нашла у девушки, выступающей на показах Victoria’s Secret, 28 граммов наркотического вещества, сообщило издание The Sun.
21-летнюю
Лейн взяли под стражу в День святого Патрика в штате Джорджия.
Модель не попала в тюрьму лишь по той причине, что марихуаны у девушки было на один грамм меньше, чем требуется для возбуждения уголовного дела. В противном случае Мэгги грозило бы до 10 лет заключения.
Лейн продержали в участке полдня и потом выпустили. Полицейские выписали девушке штраф в тысячу долларов.
В истории о загадочной гибели
18-летней
бельгийско‐голландской модели Иваны Смит появились новые подробности. На одной из вечеринок девушка встретила Алекса и Луну Джонсонов, с которыми у Иваны начались интимные отношения.
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