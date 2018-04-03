Модель Victoria’s Secret уличили в хранении наркотиков

Модель Мэгги Лейн арестовали за употребление марихуаны. Полиция нашла у девушки, выступающей на показах Victoria’s Secret, 28 граммов наркотического вещества, сообщило издание The Sun.

21-летнюю

Лейн взяли под стражу в День святого Патрика в штате Джорджия.

Модель не попала в тюрьму лишь по той причине, что марихуаны у девушки было на один грамм меньше, чем требуется для возбуждения уголовного дела. В противном случае Мэгги грозило бы до 10 лет заключения.

Лейн продержали в участке полдня и потом выпустили. Полицейские выписали девушке штраф в тысячу долларов.

В истории о загадочной гибели

18-летней

бельгийско‐голландской модели Иваны Смит появились новые подробности. На одной из вечеринок девушка встретила Алекса и Луну Джонсонов, с которыми у Иваны начались интимные отношения.