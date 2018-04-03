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Правила самой строгой недели Великого поста-2018
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Правила самой строгой недели Великого поста-2018 

Все новости Новосибирской области 32 минуты назад
Фото: Все новости Новосибирской области
В первый день Страстной седмицы в новосибирском Храме Святых Новомучеников спокойно. Лишь изредка тишину нарушает местная смотрительница. Очищает подсвечники от воска и протирает иконы. Большая литургия пройдет в четверг, именно в этот день, согласно Библии, Иисус Христос собрал своих учеников и установил таинство, заповеди. За несколько часов до события, которое потом Леонардо да Винчи опишет в своей картине как тайная вечеря, Иисуса предаст его апостол Иуда Искариот. В пятницу в храмах не должны звучать песни. Все богослужение связано с распятием Христа. По словам отца Гурия, в царской России до субботы были запрещены любые веселья, это считалось большим грехом.
— В ночь на субботу начинается праздничная служба. Во всех храмах примерно в 22.30 начинается праздничная полуночница, на которой плащаница, заносится в алтарь, что символизирует собой воскресение Христа. И ровно в 12 часов во всех храмах начинается праздничное пасхальная воскресное богослужение, — говорит настоятель Храма Святых Новомучеников отец Гурий.
Но прежде чем верующие начнут поздравлять друг друга с Великой Пасхой, нужно соблюсти самую строгую неделю Великого поста. Шесть дней по православным канонам нельзя употреблять в пищу мясо, курицу, молоко, яйца и различную выпечку. Однако в этом году на Страстной седмице будет девять дней со дня кемеровской трагедии. А поминки — это трапеза.
— Очень, конечно, тяжело говорить о таких событиях. Кто-то родителей потерял, кто-то детей. Очень скорбно, но мы молимся, поминаем. Это всеобщее горе. Но что касается поста, однозначно человек должен поститься, потому что пост — это воздержание, и через воздержание в пище человек учится воздерживаться в чувствах, — говорит настоятель Храма Святых Новомучеников отец Гурий.
Есть еще одно правило: холодную пищу в Великий пост нужно употреблять по четным дням, горячую — по нечетным. И уж вообще следует отказаться от сливочного масла и алкоголя. Кагор будет на Пасху.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
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