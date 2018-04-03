Почему психологи не рекомендуют людям ставить перед собой цели

Скорее всего, каждый из нас ставил себе какие-то цели: окончить университет, похудеть на энное количество килограммов, заработать миллион или выучить иностранный язык. Но почему-то выходило так, что цели не достигались, что влекло за собой раздражение и разочарование.

Джеймс Клир (James Clear), автор статьи «Goal Setting: A Scientific Guide to Setting and Achieving Goals», считает, что людям стоит меньше концентрироваться на цели, но больше на процессе ее достижения. Давайте попробуем порассуждать, чем могут быть опасны цели.

Слишком сложные цели

Казалось бы, что может быть ужасного в целях, ведь они являются ориентиром в нашей жизни. Но дело в том, что многие люди ставят себе слишком сложные задачи, которые тяжело выполнить. Человек взваливает на себя огромный груз, который тяготит его. Выходит так, что человек постоянно расстраивается и становится несчастным из-за того, что неправильно выбрал свою цель. Чтобы такого не происходило нужно не только выбирать посильную цель, но и разбивать ее на более мелкие, чтобы результат их выполнения был заметен.

Невозможно все контролировать

Есть обстоятельства, которые нам неподвластны: внезапная болезнь, ураган или ухудшение экономической ситуации в стране могут стать существенными препятствиями на пути достижения цели. Никогда неизвестно, что будет завтра или через полгода, невозможно учесть все, поэтому долгосрочные цели оказываются невыполнимыми. Очень не хочется понять через 5 лет, что то к чему вы стремились, уже неосуществимо.

Разочарование от желаемого

Допустим, человек давно мечтал покорить Эверест, долго готовился, занимался, собрал команду для восхождения. Но когда он взобрался на вершину, и его мечта исполнилась, у человека возникает спад, то есть он утратил смысл, так как ему уже не к чему стремиться. То есть не все цели подходят для долгосрочной перспективы и достижение целей тоже может фрустрировать.

Зацикленность

Особо упорные личности, пытаясь достигнуть поставленной цели, совершенно забывают о других важных сферах своей жизни. Человек может испортить свое здоровье тем, что постоянно перерабатывает и забывает отдыхать и переключаться с одной деятельности на другую. Иногда такое поведение может приводить к эмоциональному выгораю, а оно явно не способствует достижению цели. Партнерские отношения также могут страдать из-за холодности и отчужденности слишком целеустремленного человека. Различные желания и другие цели тоже отодвигаются на второй план, из-за чего развитие происходит только в одном направлении (если оно происходит).

Иметь цель не так уж плохо, но она не должна превращаться в морковку перед носом осла. Правильно поставленная цель мотивирует вас реально оценивать свои ресурсы, грамотно и последовательно выстраивать систему для ее достижения.

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